Хоккейный клуб "Торпедо" проведет очередной сезон под эгидой 800-летия Нижнего Новгорода Спорт

Хоккейный клуб "Торпедо" очередной сезон Континентальной хоккейной лиги проведет под эгидой предстоящего 800-летия Нижнего Новгорода, которое будет отмечаться в 2021 году, сообщает пресс-служба ХК.

В сообщении говорится, что 800-летие Нижнего Новгорода – важное событие в истории страны, города и клуба. И праздник "Торпедо" разделит вместе со своими болельщиками.

Специально к этому событию хоккейный клуб "Торпедо" разработал фирменный стиль и логотип, с которыми нижегородская команда пройдет по турнирному пути чемпионата КХЛ сезона 2020-2021 годов. Он станет дополнением к уже существующим элементам брендбука и найдет свое место на игровой форме команды и на клубной атрибутике. Основным элементом логотипа является один из самых узнаваемых символов Нижнего Новгорода – построенная в XVI веке Дмитриевская башня Кремля. Она является главными воротами крепости и знакома не только каждому нижегородцу, но и гостям города.

"Кремль – символ мужества и крепости духа: качеств, без которых не обойтись в хоккее и в жизни", - подчеркнули в клубе.

Наряду с юбилейным логотипом "Торпедо" вступает в предстоящий сезон с официальными слоганами – "Если быть, то быть первым" и "В жизни всегда есть место подвигу!". Эти цитаты великих нижегородцев Валерия Чкалова и Максима Горького, по замыслу организаторов акции, смогут мотивировать команду на победные матчи.