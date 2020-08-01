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Общество

Допсубсиии будут выделены на ремонт исторических домов Нижнего Новгорода по поручению Глеба Никитина

09 августа 2020 13:46  [64] Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил заместителю губернатора Сергею Морозову определить перечень исторических домов в Нижнем Новгороде для выделения субсидий на ремонт.

Как сообщает пресс-служба главы региона, речь идет как о многоквартирных, но и об индивидуальных домах. Тема обсуждалась в ходе объезда Нижегородского района областного центра, в котором приняли участие заместители главы региона, министры нижегородского правительства, первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин, кандидат исторических наук, эксперт министерства культуры РФ Анна Давыдова.

"При объезде изучаем статус каждого проблемного объекта. Естественно, самое сложное – это объекты, которые находятся в частной или смешанной собственности, если говорить про многоквартирные дома. Там простых административных решений недостаточно. У нас выработан беспрецедентный для России подход – это субсидирование затрат Фонда капитального ремонта по многоквартирным домам, если это памятники или объекты ценной градостроительной среды. Средств, которые собирают с жильцов за капитальный ремонт, на то, чтобы привести памятник или объект ценной градостроительной среды в нормальное состояние, как правило, не хватает. Из бюджета региона будем субсидировать затраты, и фонд начнет приводить такие дома в порядок", - отметил Глеб Никитин.

Как подчеркнул Глеб Никитин, поддержку получат и собственники индивидуальных домов, представляющих ценность для городской среды.

"Понятно, что, если средств нет у человека, объект в порядок не приводят. И в результате мы видим разрушающиеся и опасные дома. Приняли решение, что также часть затрат будем софинансировать – выделять субсидию собственникам, чтобы они восстанавливали объекты, меняли заборы, приводили территорию в порядок. Размер субсидии будет зависеть от каждого конкретного объекта", - сказал в заключение глава региона.

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