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Общество

Арктическое вторжение на предстоящей неделе заставит нижегородцев окунуться в сентябрь

10 августа 2020 00:16  [90] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Дождливая и холодная неделя ожидает нижегородцев на текущей неделе.

Как сообщают синоптики компании, которая занимается внедрением новых технологий обработки метеорологической информации, солнечную погоду на предстоящей неделе жители Нижнего Новгорода увидят лишь сегодня – в понедельник, и температура воздуха днем будет одной из самых высоких, достигая +21°.

Со вторника город накроет арктическое вторжение, которое принесет дожди и температуру воздуха, характерную для сентября. В ночь похолодает до +14°, а днем температура поднимется примерно до +18°.

В ночь на среду ожидается малооблачная погода, небольшой дождь и +13°. Днем потеплеет до +21°. Четверг принесет северный ветер и уже днем похолодает до +13°, а дождь продолжит идти. В ночь на пятницу столбики термометров опустятся до +10°, днем поднимутся до +16°, но осадков не прогнозируется.

Дождь вернется в субботу, когда средняя температура ночью и днем ожидается +12°. В воскресенье "потеплеет" до +18°.

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