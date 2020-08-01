Клиника глазных болезней – комплексная диагностика, эффективное лечение

Офтальмологический центр Коновалова – один из ведущих глазных центров в Москве. Клиника специализируется на лазерной коррекции зрения, лечении катаракты, глаукомы и многих других офтальмологических заболеваний.

Многолетний опыт специалистов и высококлассное оборудование мировых производителей гарантируют лечение на высшем уровне. Глазной центр оказывает специализированную помощь пациентам всех возрастов.

Предлагается широкий спектр услуг:

диагностика заболеваний сетчатки, зрительного нерва, заболеваний глазной поверхности;

специализированные офтальмологические процедуры – лазерная коррекция глаза, катаракты, глаукомы, косоглазия.

Все офтальмологические обследования и лечение в офтальмологическом центре Коновалова проводятся в исключительно безопасных и удобных для пациента условиях с использованием современного медицинского оборудования высочайшего класса.

Комплексная диагностика

Только раннее выявление и раннее начало лечения может предотвратить или остановить деструктивный процесс глазных заболеваний.

Операции по удалению катаракты

Офтальмологический центр Коновалова специализируется на хирургии катаракты. Каждый день специалисты помогают людям восстановить чёткость зрения. Всё делается за одну операцию. Благодаря этому пациент может свести к минимуму использование очков и линз.

Лазерная коррекция зрения

Процедуры лазерной коррекции зрения теперь являются самым безопасным способом навсегда избавиться от аномалий рефракции, таких как близорукость, дальнозоркость и астигматизм. Специалисты клиники проводят процедуры лазерной коррекции зрения с использованием новейших методов.

Современное оснащение клиники, новейшее оборудование и высококвалифицированный персонал с многолетним клиническим опытом, позволяет эффективно и безопасно лечить глазные заболевания, а также проводить сложные хирургические операции.

Большое значение придаётся современным технологиям – новые аппараты и процедуры позволяют проводить безболезненные операции, способствуют более короткому пребыванию в клинике и быстрому выздоровлению.

В повседневной работе важна не только медицинская помощь, но и эмоциональная атмосфера. Цель офтальмологического центра Коновалова предоставить пациенту профессиональную помощь в комфортной обстановке, внушающей чувство доверия и безопасности.

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