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Культура и отдых

Обширный каталог детских аудиокниг доступен на интерактивной платформе "Ростелекома"

10 августа 2020 10:50  [65] Культура и отдых

Фото: пресс-служба ПАО "Ростелеком"

Обширный каталог аудиокниг от "ЛитРес", крупнейшего книжного сервиса в России и странах СНГ, появился на интерактивной платформе для детей "Ростелекома". Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В нем представлено более 2 тысяч обучающих и развлекательных аудиокниг для детей и их родителей, включая классические произведения, фантастику, народные сказки и стихи.

Платформа "Ростелекома" формирует индивидуальную программу развития ребенка в соответствии с его возрастом и увлечениями. Она содержит большое количество полезного контента: обучающие курсы для детей от 3 до 14 лет, персонажи в дополненной реальности, которые помогают в учебе и делают ее интереснее, а также музыкальная развлекательная библиотека. Две тысячи аудиокниг от "ЛитРес" на любой вкус для детей дошкольного и школьного возрастов дополнили платформу.

"Основная задача детских аудиокниг — помочь ребенку в освоении мира с помощью ярких художественных образов, интересных сюжетов и простого языка. Такие книги помогают развить речевые навыки, абстрактное мышление и умение анализировать. Детские аудиокниги — это возможность для родителей провести свободное время со своими детьми с пользой", — рассказал директор продуктового офиса массового сегмента "Ростелекома" Артем Черменин.

"В голове маленького человека всегда очень много вопросов, на которые взрослые не могут ответить. Такие добрые и всем известные герои, как Красная шапочка, Том Сойер и Незнайка помогут найти ответы. Для малышей собраны сказки, развивающие книги и веселые стихи. Дети старшего возраста найдут учебную литературу, фантастику и приключения. Многие аудиокниги давно вошли в школьную программу и используются для внеклассного чтения. Такие авторы, как А. Л. Барто, А. С. Пушкин и Л. Кэрролл не менее популярны, чем современные писатели", — отметила заместитель генерального директора по маркетингу и коммерческому направлению группы компаний "ЛитРес" Ирина Грааф.

Напомним, что в июне "Ростелеком" запустил уникальную интерактивную платформу для детей и их родителей на базе мобильного приложения компании Devar — мирового эксперта в области дополненной реальности. Подписка на платформу "Ростелекома" доступна в мобильном приложении Devar на смартфонах и планшетах на базе iOS и Android. Подробнее о проекте — kids.rt.ru.

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