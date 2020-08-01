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Общество

Банк "Открытие" предлагает пакет "Мой ипотечный помощник" для заемщиков

10 августа 2020 11:11  [63] Общество

Фото: пресс-служба банка "Открытие"

Банк "Открытие" совместно со страховой компанией "Росгосстрах" предложил новый комплексный продукт "Мой ипотечный помощник", который включает в себя пакет страховых услуг, а также набор полезных сервисов для покупателей недвижимости. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Продукт можно оформить как в отделении банка, так и онлайн (специальную ссылку можно получить у сотрудника call - центра банка).

"Мой ипотечный помощник" доступен в трех версиях в зависимости от наполнения. Обязательной составляющей всех трех пакетов является страхование риска потери работы и утраты трудоспособности. В зависимости от пожеланий и финансовых возможностей клиента в пакет также могут входить юридическая поддержка сделки, оформление налогового вычета, помощь в приемке квартиры и даже уборка помещения перед заселением.

Срок действия продукта при покупке недвижимости на вторичном рынке составляет 1 год, на первичном – до ввода объекта недвижимости в эксплуатацию, но не более 2-х лет с момента приобретения. Стоимость пакетов составляет от 12,5 тысяч рублей. Пакетное приобретение сервисов позволяет клиентам сэкономить не только время на поиск лучшего предложения на рынке, но и деньги за счет единовременной покупки комплекса услуг. Приобрести любой из пакетов можно как на этапе одобрения, так и на этапе выдачи кредита. Управлять доступными в рамках продукта сервисами можно по телефону через колл-центр или в личном кабинете онлайн.

"Мы предлагаем не только выгодные условия кредитования, но и полноценную, в том числе нефинансовую, сервисную поддержку ипотечным заемщикам. С нашей помощью клиент может решить практически любые вопросы, связанные с приобретением недвижимости – от юридических до хозяйственных. А покупка всех услуг пакетом позволяет существенно сэкономить не только деньги, но и время на поиск подходящих поставщиков услуг", - рассказала начальник управления развития страховых продуктов банка "Открытие" Мария Саенко.

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