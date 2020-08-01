Полуторагодовалая девочка утонула в бассейне в Богородском районе Происшествия

Девочка утонула в бассейне в Богородском районе. Как сообщили в СУ С К России по региону, организована доследственная проверка.

По предварительным данным, 5 августа этого года в дневное время, в д. Чижково Богородского района в бассейне, установленном во дворе частного дома обнаружена 1,5-годовалая девочка без признаков жизни. Ребенка обнаружила его мать, которая отвлеклась на другого своего малолетнего ребенка 2020 года рождения, в связи с чем не увидела, как девочка подошла к воде. После извлечения девочки из бассейна она была еще жива, однако спустя несколько часов в медицинском учреждении была констатирована смерть ребенка.

При осмотре тела погибшего ребенка следователи СК видимых телесных повреждений криминального характера не обнаружили. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Выясняются все обстоятельства произошедшей трагедии.