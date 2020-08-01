Давид Мелик-Гусейнов ответит на вопросы нижегородцев Общество

Заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов проведет личный прием граждан в режиме видеосвязи. Записаться на прием можно до 1 сентября 2020 года, сообщили в пресс-службе правительства региона.



Напомним, Давид Мелик-Гусейнов координирует работу органов власти по вопросам реализации государственной политики в социальной и жилищной сферах; осуществления и совершенствования мер социальной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства, пожилых граждан, ветеранов, участников боевых действий, инвалидов, включая создание условий, обеспечивающих повышение уровня жизни населения, адресную социальную помощь гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Также в ведении заместителя губернатора находится развитие социального жилищного строительства на территории Нижегородской области; выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан; управление и распоряжение жилищным фондом региона; профилактика социального сиротства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечение условий для социальной реабилитации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении.

Кроме того, жители могут задать вопросы, касающиеся содействия занятости населения; реализации молодежной политики; управления в сфере здравоохранения, образования, воспитания в образовательных организациях; вопросы опеки и попечительства над несовершеннолетними гражданами, социальной поддержки и социальной защиты обучающихся, реализации конституционного права граждан на образования.

Рекомендуемая продолжительность приема одного заявителя - 15-20 минут. Запись на прием прекращается за 5 рабочих дней до его проведения.

Желающим предварительно записаться необходимо обратиться в приемную граждан губернатора и правительства Нижегородской области по телефонам: (831) 439-04-98, 430-96-39.

Сам прием продет 8 сентября этого года с 10:00 до 13:00.