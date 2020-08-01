Коронавирус не помешал клиентам группы "Открытие" заработать на инвестициях Бизнес

Фото: пресс-служба банка "Открытие"

Несмотря на ситуацию с COVID-19 и шторм на фондовых рынках, по итогам I полугодия 2020 года клиенты группы "Открытие" (банка "Открытие", "Открытие Брокер", УК "Открытие" и "Россгосстрах Жизнь") продолжили зарабатывать на инвестиционных решениях. Такие результаты опубликовала пресс-служба банка.

Немного цифр

Максимальная доходность рублевых стратегий ИСЖ со 100%-ной защитой капитала от "Росгосстрах Жизнь" за тот период достигала 23,44% (здесь и далее приводится доходность для клиентов с учетом коэффициента участия и разницы курса валют).

Лучший результат принесли стратегии с идеями на акции Apple, киберспорт и электромобили. Среди продуктов управляющей компании "Открытие" лидерами по доходности стали валютные ПИФ и фонды, инвестирующие в драгоценные металлы. Они показали доходность от 16,65% до 33,24% в рублях. "Открытие Брокер" подвел промежуточные итоги реализации инвестиционных идей, предложенных клиентам – из 30 инвестиционных идей 60% позволили инвесторам заработать прибыль в абсолютном выражении, при этом 2/3 из них превзошли соответствующие бенчмарки.

В I полугодии 2020 года самый впечатляющий рост продемонстрировала рублевая стратегия "Акции Apple", ее рост составил 23,44%. На втором месте по уровню доходности — стратегия ИСЖ "Киберспорт", которая принесла клиентам 4,82%.

ТОП доходных активов

В топ-3 самых доходных активов ИСЖ от "Росгосстрах Жизнь" вошла стратегия "Электромобили". В этой стратегии клиенты смогли увидеть промежуточную доходность 2,45%. Все стратегии ИСЖ гарантируют 100-процентный возврат всех вложенных средств: вне зависимости от того, что происходит на фондовых, товарных или валютных рынках в конце срока договора клиент получит обратно всю сумму инвестиций.

"Даже в сложный экономический период наши стратегии продолжают работать и приносить доход. Сейчас инвесторам, с одной стороны, как никогда нужна защита капитала, которую на 100% обеспечивают наши продукты, а, с другой – высокий доход на фоне снижающейся ключевой ставки ЦБ и последующего падения ставок по депозитам. Кризис традиционно считается хорошей точкой входа в активы, которые падают в цене. Именно поэтому мы активно работаем с инвестиционным портфелем наших клиентов и запустили новые стратегии "Электронная коммерция" и "Смартфоны", которые отвечают современным вызовам и тенденциям развития финансовых рынков", — сказал руководитель по развитию инвестиционно-страховых продуктов СК "Росгосстрах Жизнь" Владимир Тураев.

Инвестиционные продукты фабрики "Открытие Инвестиции", созданной на базе банка "Открытие", УК "Открытие" и "Открытие Брокер", смогли продемонстрировать достойный результат по итогам первого полугодия 2020 года, несмотря на сильнейший рост волатильности на финансовых рынках.

Лучшие из лучших

Активно управляемый валютный фонд "Открытие – Глобальные Инвестиции" показал доходность в рублях 26,36%, став лучшим среди всех смешанных фондов с начала года и за год по данным Investfunds. Инвестирование фонда осуществляется в бумаги таких эмитентов, как Match, Twitter, Facebook в части агрессивных активов, и в такие биржевые фонды как Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF в части консервативных активов.

Результат консервативного валютного фонда "Открытие – Еврооблигации" по итогам первого полугодия – 16,65% в рублях. Значительная часть активов фонда – обязательства российских эмитентов, номинированные в долларах США, а также облигации эмитентов стран, входящих в ОЭСР и БРИКС.

С начала года результат инвестирования ОПИФ "Открытие – Золото" составил 33,24% в рублях. Фонд предлагает вложения в акции биржевого фонда (ETF) SPDR Gold Shares, который содержит физические золотые слитки. Альтернативный стандартным акциям и облигациям продукт смог проявить себя в период высокой волатильности и снижения стоимости большинства активов.

"Открытие Брокер" подвел промежуточные итоги реализации инвестиционных идей – с начала года на рынке акций клиентам было предложено 30 инвестиционных идей, 60% из которых позволили инвесторам заработать прибыль в абсолютном выражении, а 2/3 из них превзошли соответствующие бенчмарки. Рекомендации среди зарубежных акций оказались немногим более успешными, чем среди российских. Несмотря на высокую степень неопределенности, вызванную пандемией и паникой на рынках в марте и апреле, инвесторам предлагали делать новые инвестиции на рынке акций. Большая часть этих инвестиций касалась компаний здравоохранения и высоких технологий, что было логичным и правильным выбором.

В топ-3 самых удачных идей по абсолютному приросту или переоценке на рынке акций попали:

— Laboratory Corporation (+63,3% в рублях),

— ОГК-2 (+36% в рублях),

— Paycom Software (+31,9% в рублях).

На долговом рынке принесли инвесторам прибыль 93% рекомендаций, причем в некоторых случаях процентный рост вовремя рекомендованных к покупке облигаций исчислялся двузначными величинами.

"Стартовать инвестировать можно всегда, и, конечно, кризисные периоды наиболее удачны для входа в рынок. Они помогают клиентам заработать больше, чем на растущем рынке. Именно эту ситуацию мы наблюдали во втором квартале 2020 года. Паника на рынках в начале года дала возможность приобрести практически любые финансовые инструменты по достаточно низким ценам, а стремительное восстановление котировок позволило зафиксировать существенную прибыль в кратчайшие сроки.

Мы нарастили риск на привлекательных уровнях по большинству портфелей ПИФ УК "Открытие", и эти действия принесли прекрасные результаты. Так, фонд "Открытие – Глобальные Инвестиции" по итогам полугодия занял первое место по доходности среди всех смешанных фондов с начала года и за год, согласно данным Investfunds. Результаты других фондов также позволили им занять лидирующие позиции по доходности среди сопоставимых ПИФ. Уверен, что наши новые и существующие рекомендации от команды экспертов "Открытие Инвестиции" принесут клиентам хороший доход, особенно при дальнейшем восстановлении деловой активности в мире. Надеюсь, что результаты первого полугодия замотивируют инвесторов подключить тарифы с аналитической поддержкой от "Открытие Брокер", — прокомментировал заместитель генерального директора по взаимодействию с банковскими каналами "Открытие Инвестиции" Алексей Куртов.