Как получить карту Payoneer в России

Начиная с мая этого года некоторые карты оказались недоступными для жителей России. При этом те карты, которые были ранее выпущены, оказались заблокированы. Еще в конце марта стало известно о данной ситуации, при этом градус паники начал постепенно только увеличиваться. Говоря про Payoneer в России, многие задаются вопросом, что компания и вовсе прекратит свою деятельность на территории страны. Однако это не так, в чем вы можете лично убедиться на сайте 4b.ua.
На сегодняшний день наблюдается снижение паники вокруг ситуации, появляются решения, каким образом можно будет сохранить пластик. Подробности - на сайте "Компании 4B", где вы найдете все, что может заинтересовать.
На сегодняшний день, такой сервис, как Payoneer сотрудничает более чем с 2000 партнерами, среди которых можно выделить фотостоки, маркетплейсы мирового масштаба, фриланс-платформы, а также многое остальное. Если говорить про наиболее востребованные и известные среди них, то в первую очередь можно выделить такие, как:
Как можно заметить, перечень платформ на сегодняшний день действительно очень огромный. При этом вы можете перейти на официальный портал уже сейчас, чтобы более детально ознакомиться со всей представленной информацией. В то же время, после изучения информации появляется вопрос, требуется ли карта или можно обойтись без нее?
Сразу стоит отметить, что в большинстве случаев такая карта не нужна. Вы можете получить доступ к вашему счету в онлайн режиме. Теперь каждый из вас получит возможность совершить оплату в любое удобное для вас время, в онлайн режиме. Если останутся вопросы, потребуется уточнить ту или иную информацию, то сегодня можно обратиться за консультацией к сотрудникам портала.
На вопрос "нужна ли вам такая карта или нет", в данном случае ответ индивидуальный. Если она вам потребовалась, вы можете воспользоваться помощью специалистов, которые проконсультируют по этому вопросу.
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