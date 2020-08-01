Как получить карту Payoneer в России

Начиная с мая этого года некоторые карты оказались недоступными для жителей России. При этом те карты, которые были ранее выпущены, оказались заблокированы. Еще в конце марта стало известно о данной ситуации, при этом градус паники начал постепенно только увеличиваться. Говоря про Payoneer в России, многие задаются вопросом, что компания и вовсе прекратит свою деятельность на территории страны. Однако это не так, в чем вы можете лично убедиться на сайте 4b.ua.

На сегодняшний день наблюдается снижение паники вокруг ситуации, появляются решения, каким образом можно будет сохранить пластик. Подробности - на сайте "Компании 4B", где вы найдете все, что может заинтересовать.

С какими сервисами сотрудничает Payoneer?

На сегодняшний день, такой сервис, как Payoneer сотрудничает более чем с 2000 партнерами, среди которых можно выделить фотостоки, маркетплейсы мирового масштаба, фриланс-платформы, а также многое остальное. Если говорить про наиболее востребованные и известные среди них, то в первую очередь можно выделить такие, как:

TemplateMonster;

TeeSping – Print-on-Demand;

Printful;

Udemy;

Фотосток DepositPhotos;

Envato Marketplace;

SeoClerks и 99designs и многое остальное.

Как можно заметить, перечень платформ на сегодняшний день действительно очень огромный. При этом вы можете перейти на официальный портал уже сейчас, чтобы более детально ознакомиться со всей представленной информацией. В то же время, после изучения информации появляется вопрос, требуется ли карта или можно обойтись без нее?

Нужна ли карта Payoneer?

Сразу стоит отметить, что в большинстве случаев такая карта не нужна. Вы можете получить доступ к вашему счету в онлайн режиме. Теперь каждый из вас получит возможность совершить оплату в любое удобное для вас время, в онлайн режиме. Если останутся вопросы, потребуется уточнить ту или иную информацию, то сегодня можно обратиться за консультацией к сотрудникам портала.

На вопрос "нужна ли вам такая карта или нет", в данном случае ответ индивидуальный. Если она вам потребовалась, вы можете воспользоваться помощью специалистов, которые проконсультируют по этому вопросу.

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