Борский стекольный завод в I полугодии снизил чистую прибыль на 25% Бизнес

Фото: С сайта Эй Джи Си БСЗ

ОАО "Эй Джи Си Борский стекольный завод" ("Эй Джи Си БСЗ") в I полугодии 2020 года снизил чистую прибыль на 25,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года - до 560,5 млн рублей.

По информации, содержащейся в ежеквартальном отчете завода, прибыль до налогообложения составила 724,12 млн рублей, что на 10,3% меньше, чем годом ранее.

Выручка "Эй Джи Си БСЗ" в январе-июне снизилась на 30,3% и составила 3,173 млрд рублей, себестоимость — на 23,6% - до 2,611 млрд рублей, прибыль от продаж сократилась в 4,9 раза — до 122,2 млн рублей.

Кредиторская задолженность "Эй Джи Си БСЗ" снизилась с начала 2020 года на 15,7% и составила на 1 июля 830,57 млн рублей, дебиторская задолженность снизилась 26,1% - до 1,3 млрд рублей.

Борский стекольный завод создан в 1934 году. В 1997 году завод вошел в состав японского концерна AGC. В настоящее время "Эй Джи Си БСЗ" является производителем автомобильного и стекла, а также оснащает автостекла установочным оборудованием и различными системами.

Уставный капитал ОАО "Эй Джи Си БСЗ" составлет 418,956 млн рублей и разделяется на 4,41 млн обыкновенных акций, номиналом 95 рублей каждая. 85,22% от уставного капитала принадлежит AGC Glass Europe Societe Anonyme (Бельгия).