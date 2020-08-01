Бренд "Усы Горького" и "Нейрохохлому" предлагают создать к 800-летию Нижнего Новгорода Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Десять проектов и две идеи было представлено в ходе заседания экспертной комиссии "Команды 800" в формате онлайн-конференции 5 и 6 августа. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Предложения касались направлений: "Туризм", "Цифровые технологии", "Событийная программа" и "Просвещение".

Арт-пространство "Цех"

Генеральный директор компании DREAMLASER и организатор аудиовизуального фестиваля INTERVALS Андрей Тубольцев предложил создать в Нижнем Новгороде первое экспериментальное высокотехнологичное выставочное мультимедийное арт-пространство "Цех".

Пилотный проект предлагается разместить в одном из пустующих цехов здания "Нижполиграфа". На протяжении трех месяцев там бесплатно покажут три экспозиции.

К 800-летию Нижнего Новгорода планируется создать инсталляции с участием местных художников, а также выпустить почтовые открытки с приглашением на юбилей города.

По мнению Андрея Тубольцева, "Цех" поможет в развитии креативного кластера, повысит туристическую привлекательность Нижнего Новгорода и станет площадкой для аудиовизуальных экспериментов местных художников.

Бренд "Усы Горького"

Еще один проект – создание нового бренда "Усы Горького". Евгений Круглов предложил создать специальную серию сувенирной продукции и арт-объект.

Таким образом он хочет популяризировать имя писателя.

Идея была поддержана экспертами, сейчас она доработана автором совместно с экспертным сообществом и "Командой 800" до полноценного проекта.

"Нейрохохолома"

Николай Ткаченко предложил проект на стыке цифровых технологий и туризма- "Нейрохохлома". Это платформа, которая на основе генеративных нейросетей создает уникальные паттерны (схема или образ) по мотивам хохломской росписи.

По мнению автора, нейросеть может не только служить развлечением для творческих людей, но и вписаться в фирменный стиль 800-летия Нижнего Новгорода. Также проект послужил бы развитию и продвижению традиционного промысла Нижегородской области.

Чат-бот по нижегородскому стрит-арту

Еще одна инициатива – создание чат-бота по нижегородскому стрит-арту под названием STREETSTER.

Планируется, что чат-бот соберет онлайн-базу стрит-арта, где любой желающий сможет отыскать нужный ему объект по геолокации, автору и стилю.

Экофестиваль "Территория завтра"

Также был презентован просветительский экофестиваль "Территория завтра".

Это конкурс-фестиваль журналистских и творческих работ экологической тематики. Он проходит в регионе уже пять лет, но к юбилею города автор проекта Светлана Васильева предлагает ввести особую номинацию "Эко800".

"Соцгород. Пробелы"

Проект Ирины Масловой "Соцгород. Пробелы" – это попытка провести исследование крупнейшего в России архитектурно-исторического ансамбля Соцгорода. Планируется сделать серию интервью со старожилами этого района.

Создатели проекта надеются, что в будущем исследование поможет в создании Музея Соцгорода.

(Дом бракосочетания Автозаводского района,)

Конкурс детской эстрадной песни "Ритм и мелодия"

Кроме того, было предложено возродить областной нижегородский конкурс детской эстрадной песни "Ритм и мелодия", перезапустив его в новом формате, провести практический фестиваль видеоконтента Kinocom fest, а также сделать подарок городу – мозаичное панно, созданное детьми с ограниченными возможностями здоровья и оказавшимися в трудной жизненной ситуации.

Памятная медаль

Также были рассмотрены идеи по созданию памятной наградной медали к 800-летию города и интерактивного альбома "Культурное наследие Нижнего Новгорода".

В ближайшее время рабочая группа определит, какие выбранные экспертами проекты будут поддержаны.

Напомним, в 2020 году поменялись правила подачи проектов в "Команду 800". Общий бюджет проектов на текущий год – 25 млн рублей. Средства будут выделяться на поддержанные экспертами проекты. Категории тех, кто сможет получить грант, расширены. Максимальный размер выдаваемого гранта ограничен 4 млн рублей. Срок подачи проектов до 100 тысяч рублей – до 1 марта 2021 года, а проектов свыше 100 тысяч рублей – до 1 декабря 2020 года. Что касается менее проработанных предложений горожан, то их можно предлагать до 1 марта 2021 года.