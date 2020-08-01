Инструменты для оптимизации текста

Сервис https://ibox.tools/ является площадкой, с помощью которой вы сможете оптимизировать свой текст, сделать его более читабельным, информативным. Здесь предложено множество инструментов, позволяющих вам повысить уникальность текста, сделать его более читабельным и привлекательным для поисковиков и пользователей.

Одним из популярных инструментов является оптимизация текста. В любом тексте присутствуют ключевые слова, которые описывают содержание страницы. По ним можно понять тематику текста. От правильного использования ключевиков будут зависеть позиции сайта в поисковой выдаче. Очень сложно написать хорошую статью без использования ключевиков. Существует определенная рекомендуемая частотность ключевых слов, которая позволяет вывести текст в ТОП-10, не ухудшая качество текста. С помощью специального анализа плотности ключевых слов вы сможете определить их точность вхождения для вашего текста. При написании текста обращайте внимание на то, чтобы ключевики были распределены равномерно. Ключевые слова должны употребляться чаще остальных, не стоять рядом друг с другом. В противном случае перенасыщение текста ключевыми словами приведет к обратному эффекту. Текст окажется заспамленным и поисковая система не сможет его по-достоинству оценить.

Также с помощью этого сервиса вы сможете проверить подобрать синонимы. Нередко для повышения уникальности текстов используется замена неуникальных слов и фраз на синонимы. Подобрать подходящие синонимы вы сможете с помощью данного сервиса.

Еще одним важным инструментом является семантический анализ текста. Он поможет вам проанализировать тексты первых 10 сайтов, находящихся в поисковой выдачей, определить среднее количество ключевых слов, которое должна присутствовать в статье. На основе этого анализа вы сможете оптимизировать свой текст и сделать его таким, который одобрит поисковая система.

Также важным инструментом является генератор минус-слов. Минус-слова являются мусорными, работа с ними - это длительный и рутинный процесс. К счастью, данную задачу можно автоматизировать. И для этого существуют специальные инструменты. Онлайн сервис для подбора минусов-слов позволит вам создать список таких слов для вашей рекламы и сократить время подготовки рекламных кампаний к запуску. Также вы будете избавлены от лишних финансовых затрат на формирование списка минус-слов.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.