Выведение криптовалюты на банковскую карту

Интерес к криптовалюте не угасает. Несмотря на то, что бум криптовалют уже прошел, есть множество энтузиастов, которые продолжают зарабатывать на этом деньги. При этом многих интересует вопрос, как вывести электронную валюту на банковскую карту. Для этого существует несколько способов:

Через обменники

Они подойдут для тех пользователей, которые желают получить криптовалюту быстро. В обменники вы сможете отправить собственные деньги на чей-то кошелёк. Также вы можете воспользоваться специальным сервисом для вывода криптовалюты. Узнать о нем подробнее можно здесь - avanchange.com.

Через биржу

Обмен проводится по такому принципу: вы не только меняете монеты, а продаёте их. На бирже клиентами и продавцами выступают настоящие пользователи. Регистрация способна занять у вас определенное время. Но вы можете рассчитывать на отличный курс. Для начала вам нужно выбрать биржу. В личном кабинете вам будет сделан счет электронный, на которой вы сможете перевести криптовалюту для дальнейшей продажи. После этого вам потребуется хорошо изучить курс и подождать лучшего. В определенный момент вам останется лишь продать собственные монеты и перевести деньги на кошелек или карточку.

Также вывести средства можно и через системы:

WebMoney. Если вы активно используете данный кошелёк, можете вывести на него свою валюту. Процедуру можно проводить при помощи специального обменника. Киви. Этот кошелек имеет огромное количество пользователей. Для вывода на Qiwi вы можете воспользоваться обменником. Также можно вывести через биржу. Второй способ безопасный, но достаточно долгий. Вам придется ждать лучшего курса. Однако вы сможете добиться и хорошего для себя курса. Яндекс Деньги. Это самый популярной и надёжный вариант перевода валюты. Perfectmoney. Это знаменитая система платежей, которая позволит вашей информации сохранить конфиденциальность при выполнении операций платежных. Чтобы передать криптовалюту вы можете использовать биржу.

Также можно вывести криптовалюту через Telegram бот. Есть специальные биржи, работающие через Telegram. Если вы активный пользователь этого мессенджера, такой способ будет для вас комфортным. Преимущества ботов состоят в том, что они предлагают более выгодные курсы обмена валют и функционируют как кошелёк, фиатные валюты. Такие боты позволят вам быстро и выгодно выполнить обмен.

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