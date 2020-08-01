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Общество

Около 1,5 тысячи нижегородцев стали участниками движения "Волонтеры культуры"

10 августа 2020 17:43  [1] Общество

Около 1,5 тысячи нижегородцев стали участниками общественного движения "Волонтеры культуры". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Движение "Волонтеры культуры" действует в рамках национального проекта "Культура", который утвердил своим указом президент страны Владимир Путин.

"В период пандемии значение волонтерского движения, а также число добровольцев выросло в разы. "Волонтеры культуры" участвуют в создании и реализации творческих и социокультурных проектов, помогают в восстановлении объектов культурного наследия, занимаются просветительской деятельностью. Новые навыки, полученные в процессе волонтерской деятельности, обязательно помогут в дальнейшей жизни. Важно и индивидуальное развитие, и готовность к командной деятельности", – сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В 2019 году в регионе открылось 14 районных волонтерских центров. Еще восемь волонтерских центров появится до конца 2020 года. Чтобы стать частью общественного движения, необходимо пройти регистрацию на сайте: https://dobro.ru.

В пресс-службе напомнили, что 14 августа волонтеры культуры Нижегородской области совместно с Приволжским филиалом Федерального государственного учреждения культуры "Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры" при поддержке миникульта Нижегородской области проведут уборку помещений Главного дома Усадьбы Рябининой. Здание, построенное в первой половине XIX века в стиле позднего русского классицизма, является объектом культурного наследия федерального значения.

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