лукойл
Последние новости рубрики Общество
11 августа 2020 09:02  [70] ЛУКОЙЛ отремонтировал внутренний двор школы №5 в Кстове
10 августа 2020 18:31  [885] Нижний сегодня: главные события дня
10 августа 2020 18:30  [29897] Коронавирус в Нижегородской области – хронология распространения инфекции (Дополнено 10 августа)
10 августа 2020 17:43  [161] Около 1,5 тысячи нижегородцев стали участниками движения "Волонтеры культуры"
10 августа 2020 17:23  [255] Дзержинский ФОК отозвал иск к Филиппу Киркорову
10 августа 2020 17:01  [244] Дорогу отремонтировали на границе Нижегородской области и Мордовии
10 августа 2020 16:50  [245] Бренд "Усы Горького" и "Нейрохохлому" предлагают создать к 800-летию Нижнего Новгорода
10 августа 2020 16:31  [296] Нижегородский завод "Сокол" восстановил права работников после предостережения
10 августа 2020 15:13  [240] Балконы Дома Советов в Нижегородском кремле отреставрируют за 1 млн рублей
10 августа 2020 15:00  [217] Давид Мелик-Гусейнов ответит на вопросы нижегородцев
Общество

ЛУКОЙЛ отремонтировал внутренний двор школы №5 в Кстове

11 августа 2020 09:02  [70] Общество

Фото: ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез"

Обновленный школьный двор со свежим асфальтовым покрытием получила школа № 5 города Кстово перед началом учебного года. Проведение ремонтных работ стало возможным благодаря поддержке ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" (100% дочернее предприятие ПАО "ЛУКОЙЛ"), отметили в пресс-службе предприятия.

Качество выполненных работ проверил заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез", депутат Законодательного собрания Нижегородской области Антон Гребень. Он отметил, что компания "ЛУКОЙЛ" всегда стремится поддерживать проекты, направленные на решение социальных проблем, и это является одним из приоритетных направлений ее благотворительной деятельности.

"Я выражаю благодарность Генеральному директору ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" Андрею Юрьевичу Богданову, его заместителю, депутату Законодательного собрания Нижегородской области Антону Александровичу Гребеню за это подарок, который мы получили, в виде благотворительной помощи на благоустройство входной части нашей школы. Теперь ученики и их родители смогут проходить в здание школы по обновленному ровному покрытию, не перепрыгивая через ямы и лужи", - сказал директор школы №5 города Кстово Геннадий Косов.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph