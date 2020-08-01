ЛУКОЙЛ отремонтировал внутренний двор школы №5 в Кстове Общество

Фото: ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез"

Обновленный школьный двор со свежим асфальтовым покрытием получила школа № 5 города Кстово перед началом учебного года. Проведение ремонтных работ стало возможным благодаря поддержке ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" (100% дочернее предприятие ПАО "ЛУКОЙЛ"), отметили в пресс-службе предприятия.

Качество выполненных работ проверил заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез", депутат Законодательного собрания Нижегородской области Антон Гребень. Он отметил, что компания "ЛУКОЙЛ" всегда стремится поддерживать проекты, направленные на решение социальных проблем, и это является одним из приоритетных направлений ее благотворительной деятельности.

"Я выражаю благодарность Генеральному директору ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" Андрею Юрьевичу Богданову, его заместителю, депутату Законодательного собрания Нижегородской области Антону Александровичу Гребеню за это подарок, который мы получили, в виде благотворительной помощи на благоустройство входной части нашей школы. Теперь ученики и их родители смогут проходить в здание школы по обновленному ровному покрытию, не перепрыгивая через ямы и лужи", - сказал директор школы №5 города Кстово Геннадий Косов.