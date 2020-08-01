"Охотник" за женскими украшениями вновь задержан в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

Грабитель-рецидивист задержан сотрудниками полиции в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Как только мужчина освободился из колонии в июле текущего года, он снова начал нападать на женщин и срывать с них украшения.

С разницей в несколько дней в отдел полиции № 8 управления МВД России по Нижнему Новгороду поступили два сообщения о грабежах, совершенных в отношении женщин.

32-летняя нижегородка стала жертвой грабителя, когда находилась на Юбилейном бульваре в Сормовском районе. Мужчина напал на неё и сорвал золотую цепочку с крестиком и ладанкой, общей стоимостью 30 тысяч рублей, а затем скрылся с места преступления. О случившемся потерпевшая сообщила в полицию.

Второе заявление в ОВД поступило от 30-летней горожанки, у которой на улице Баренца мужчина открыто похитил золотую цепочку стоимостью 10 тысяч рублей. Нападавший сорвал с шей заявительницы украшение и убежал.

По данным фактам были возбуждены уголовные дела по ч.1 ст. 161 УК РФ (грабеж).

В ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска обратили внимание на приметы нападавшего, описываемые заявительницами. Способ совершения преступления и описания внешности преступника, полученные от потерпевших, позволили сделать вывод, что к совершению грабежей причастен один и тот же человек.

В ходе отработки данной версии полицейские вышли на след злоумышленника и задержали его. 33-летнему безработному жителю Балахнинского района предъявлено обвинение в совершённых преступлениях, и он заключён под стражу. В ходе следствия установлено, что сорванные с потерпевших украшения обвиняемый сдавал в ломбарды, а деньги тратил на личные нужды.

Ранее мужчина уже был неоднократно судим за незаконное хранение наркотиков, кражу и грабёж.

Полицейские проверяют задержанного на причастность к совершению аналогичных преступлений. Расследование продолжается.

За совершение подобного преступного деяния законодательством предусмотрена уголовная ответственность от обязательных работ до лишения свободы на срок до 4 лет.