"Охотник" за женскими украшениями вновь задержан в Нижнем Новгороде

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Грабитель-рецидивист задержан сотрудниками полиции в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Как только мужчина освободился из колонии в июле текущего года, он снова начал нападать на женщин и срывать с них украшения.
С разницей в несколько дней в отдел полиции № 8 управления МВД России по Нижнему Новгороду поступили два сообщения о грабежах, совершенных в отношении женщин.
32-летняя нижегородка стала жертвой грабителя, когда находилась на Юбилейном бульваре в Сормовском районе. Мужчина напал на неё и сорвал золотую цепочку с крестиком и ладанкой, общей стоимостью 30 тысяч рублей, а затем скрылся с места преступления. О случившемся потерпевшая сообщила в полицию.
Второе заявление в ОВД поступило от 30-летней горожанки, у которой на улице Баренца мужчина открыто похитил золотую цепочку стоимостью 10 тысяч рублей. Нападавший сорвал с шей заявительницы украшение и убежал.
По данным фактам были возбуждены уголовные дела по ч.1 ст. 161 УК РФ (грабеж).
В ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска обратили внимание на приметы нападавшего, описываемые заявительницами. Способ совершения преступления и описания внешности преступника, полученные от потерпевших, позволили сделать вывод, что к совершению грабежей причастен один и тот же человек.
В ходе отработки данной версии полицейские вышли на след злоумышленника и задержали его. 33-летнему безработному жителю Балахнинского района предъявлено обвинение в совершённых преступлениях, и он заключён под стражу. В ходе следствия установлено, что сорванные с потерпевших украшения обвиняемый сдавал в ломбарды, а деньги тратил на личные нужды.
Ранее мужчина уже был неоднократно судим за незаконное хранение наркотиков, кражу и грабёж.
Полицейские проверяют задержанного на причастность к совершению аналогичных преступлений. Расследование продолжается.
За совершение подобного преступного деяния законодательством предусмотрена уголовная ответственность от обязательных работ до лишения свободы на срок до 4 лет.
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