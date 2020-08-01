"Единая Россия" предложила увеличить долю оклада в зарплате бюджетников до 70% Политика

Фото: партии "Единая Россия"

"Единая Россия" подготовила ряд системных предложений, которые направлены на защиту сотрудников бюджетных учреждений — врачей, учителей, работников сферы культуры. Об этом заявил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак в ходе совещания о реформировании системы оплаты труда бюджетников с участием министерств и профсоюзов, которое организовала "Единая Россия".

Во-первых, партия предложила увеличить долю оклада в зарплате сотрудников бюджетной сферы, а также создать единый перечень выплат компенсационного и стимулирующего характера — чтобы соотношение базовой и стимулирующей части заработной платы было 70% на 30%, соответственно.

"Мониторинг показывает, что во многих регионах должностные оклады учителей и врачей даже ниже размера МРОТ, а их доля в общем объеме оплаты труда где-то не достигает и 30%. А чтобы добиться выполнения майского указа, руководители на местах занимаются откровенными манипуляциями со ставками часов работы. Тех же учителей буквально "насильно" заставляют работать на 1,5-2 ставки, брать дополнительное классное руководство, вести факультативы. Медицинским работникам "навешивают" дополнительные дежурства", — сказал Андрей Турчак.

В связи с этим "Единая Россия" считает необходимым создать систему, согласно которой выполнение показателей майских указов по зарплатам бюджетников обеспечивалось из расчета одной ставки — чтобы ограничить вынужденные переработки.

Кроме того, партия предлагает установить предельный уровень соотношения размеров среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров бюджетных организаций и среднемесячной зарплаты остальных работников. "Будет справедливым ввести какой-то внятный, прозрачный коэффициент соотношения этих зарплат", — сказал Андрей Турчак.

Предложения "Единой России" касаются законопроекта, внесенного в Госдуму Правительством. Согласно документу кабмин получит право утверждать требования к системам оплаты труда работников бюджетной сферы. В профильных министерствах указывают, что проблема существует очень давно. В частности, в Минтруде отметили, что принятие поправок позволит "гармонизировать условия оплаты труда работников одной отрасли в разных регионах, повысить прозрачность применяемых систем оплаты труда и принимать при необходимости на федеральном уровне быстрые решения по оплате труда работников социальной сферы, но при этом сохранить достаточную гибкость регулирования на региональном и муниципальном уровнях".

Руководитель фракции "Единой России" в Госдуме Сергей Неверов отметил, что законопроект проходит обсуждение в регионах и будет доработан с учетом замечаний экспертного сообщества. "Главная задача сегодняшней встречи в рамках открытого диалога между представителями федеральных ведомств, объединений работников — прийти к единому знаменателю и выработать подход к решению данной проблемы, который позволил бы максимально учесть интересы работников бюджетной сферы", — отметил руководитель фракции "Единой России" в Госдуме.

По словам регионального координатора партпроекта "Новая школа", депутата Законодательного собрания Нижегородской области Марины Еминцевой, инициатива о повышении окладов бюджетников с сохранением всех других надбавок давно ожидаема.

"Люди самых нужных профессий трудятся в бюджетной сфере. Более 35 лет я также отработала в бюджетных учреждениях, и никогда об этом не жалела. Но печальные наблюдения и сожаления в разное время все же были, когда лучшие профи уходили в различные коммерческие структуры, чтобы прокормить семью и жить достойно. Инициатива "Единой России" очень важна. Необходимо установить на федеральном уровне четкий перечень обязательных компенсационных и стимулирующих выплат бюджетникам", - сказала координатор партпроекта.

"Мечты о высоком уровне образования, здравоохранения, социального благополучия и долголетия будут претворяться в жизнь, если в бюджетной сфере будут лучшие специалисты своего дела. Мы ждем гарантий и ответственности государства за качество работы педагогов, медиков, работников правоохранительных органов и других бюджетных организаций, а значит, их труд должен оплачиваться в соответствии с их высокой значимостью", - отметила Марина Еминцева.