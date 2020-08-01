Как выбрать кулон своей мечты?

В отличие от других драгоценных аксессуаров (крестиков или ладанок), кулон несет исключительно эстетический смысл, предназначаясь для ношения женщинам и мужчинам независимо от их возраста, вероисповедания и должности. Выбрать подходящую модель на первый взгляд кажется очень просто, но вот купить на все 100% качественное и практичное изделие удается немногим. Ведь в погоне за яркими украшениями, будущие обладатели часто забывают о подлинности и практичности основного материала.

Предназначение и классификация украшения

Кулоны с бриллиантами имеют восхитительный внешний вид, они станут изюминкой любого образа, дополняя его нужным настроением и красками. Блеск бриллианта предаст яркости в глазах своей обладательницы, а его прочность станет гарантом длительного эксплуатационного срока. Независимо от цены, украшения с бриллиантами имеют высокую ценность, и большинство из них входит в именитые коллекционные ряды. Эксперты магазина Злато дают четкую характеристику практически всем моделям кулонов с бриллиантами, дабы покупатель смог сделать окончательный выбор без затруднений. Решающими параметрами в выборе данных изделий являются:

натуральность всех компонентов изделия;

оправданная цена ;

; прочность и надежность крепления кулона у основания;

устойчивость к влаге и перепадам температурного режима;

правильная фиксация на цепочке.

Естественно, что для осуществления грамотной покупки не стоит руководствоваться исключительно фото, а еще принять во внимание технические параметры изделия, включая габариты, которые напрямую отражаются на удобстве при использовании кулонов.

Лучший вариант среди драгоценностей тот, который будет не только нравиться своим внешним видом, а также отлично сочетаться с другими видами аксессуаров, присутствующих в луке, но и легко вести себя в эксплуатации. А именно: не цеплять волосы, одежду и не оставлять следов после ношения на теле, в виде сыпи или раздражения.

Эксперты магазина Zlato подчеркивают тот факт, что кулоны с бриллиантами отлично проявляют себя и в повседневном ношении, создавая здоровую конкуренцию моделям крестиков и ладанок. Подобные украшения можно сравнить по стоимости, стилю, дизайну, а также эксклюзивности. Особо востребованными станут варианты изделий, инкрустированные несколькими бриллиантами малого карата, а также массивный бриллиант, заключенный в паутину из золотых или платиновых звеньев. Приобрести кулон с бриллиантом можно не только для взрослого человека, но и для ребенка, так как его конструкция предусматривает надежную фиксацию полудрагоценного камня.

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