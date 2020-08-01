Нижегородцы пожаловались на состояние территории вокруг Мещерского озера

Нижегородцы пожаловались на состояние прогулочной зоны вокруг Мещерского озера, благоустроенной в 2018 году. Они обратились к губернатору Нижегородской области Глебу Никитину в соцсети Instagram.
"Уже сейчас в 2020 году зоны отдыха, оформленные деревом не в надлежащем состоянии: щели в деревянном настиле, выломанные доски, ямы", - написал автор обращения.
В ответ администрация Нижнего Новгорода пояснила, что территория Мещерского озера передана в оперативное управление администрации Канавинского района.
В то время, когда действовали гарантийные обязательства подрядной организации, на этой территории за счет подрядчика было восстановлено прорезиненное покрытие.
"Для восстановления террасной доски составлена дефектная ведомость, департамент финансов подтвердил выделение финансирования", - сообщили в ведомстве.
Согласно информации, работы планируется выполнить до 1 сентября 2020 года.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+