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Общество

Нижегородцы пожаловались на состояние территории вокруг Мещерского озера

11 августа 2020 10:39  [79] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородцы пожаловались на состояние прогулочной зоны вокруг Мещерского озера, благоустроенной в 2018 году. Они обратились к губернатору Нижегородской области Глебу Никитину в соцсети Instagram.

"Уже сейчас в 2020 году зоны отдыха, оформленные деревом не в надлежащем состоянии: щели в деревянном настиле, выломанные доски, ямы", - написал автор обращения.

(настил на Мещерском озере, фото: НИА "Нижний Новгород")

В ответ администрация Нижнего Новгорода пояснила, что территория Мещерского озера передана в оперативное управление администрации Канавинского района.

В то время, когда действовали гарантийные обязательства подрядной организации, на этой территории за счет подрядчика было восстановлено прорезиненное покрытие.

"Для восстановления террасной доски составлена дефектная ведомость, департамент финансов подтвердил выделение финансирования", - сообщили в ведомстве.

(зона отдыха на Мещерском озере, фото: НИА "Нижний Новгород")

Согласно информации, работы планируется выполнить до 1 сентября 2020 года.

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