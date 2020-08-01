Логистический комплекс горит на территории промзоны в Сормовском районе Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Логистический комплекс горит на территории промзоны в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Сообщение о пожаре в здании по адресу ул. Коновалова, 6 на территории промзоны Логопром поступило спасателям в 10:43.

Известно, что пожарные выехали на пожар по рангу №2, то есть на пожар горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ и материалов.

На момент прибытия горела емкость с дизельным топливом на открытой площадке.

Пострадал один человек, погибших нет.

(видео из группы Подслушано на улицах Сормово в соцсети ВКонтакте)