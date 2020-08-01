Фото:
Логистический комплекс горит на территории промзоны в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Сообщение о пожаре в здании по адресу ул. Коновалова, 6 на территории промзоны Логопром поступило спасателям в 10:43.
Известно, что пожарные выехали на пожар по рангу №2, то есть на пожар горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ и материалов.
На момент прибытия горела емкость с дизельным топливом на открытой площадке.
Пострадал один человек, погибших нет.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+