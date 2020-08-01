Почти 80% жителей ПФО желают возобновления очного образования, - исследование банка "Открытие" Общество

Фото: С сайта distance-teacher.ru

Почти 80% жителей ПФО желают возобновления очного образования, - исследование банка "Открытие"

Почти 80% жителей Приволжского Федерального округа хотят, что бы образование возобновилось в очном режиме. Таковы результаты опроса, проведенного банком "Открытие".

"Поясняется, что 70% опрошенных родителей с детьми в возрасте до 18 лет столкнулись с онлайн-обучением во время изоляции. В целом россияне готовы к тому, чтобы учить детей или учиться самим дистанционно, однако более половины считают, что онлайн-образование не имеет никаких плюсов и не сможет заменить традиционные школы и вузы. И только 7% боятся возобновления учебного года в обычном режиме 1 сентября из-за коронавируса.

При этом российские семьи технически готовы к учебе из дома. У 73% россиян есть отдельный гаджет для каждого ребенка. Наиболее высокий показатель "компьютерной оснащенности" у семей в Северо-Кавказском и Дальневосточном федеральных округах (по 86%), самый низкий - в Уральском (61%) и Южном (65%). При этом у 12% детей нет своих гаджетов, и они во время учебы на карантине пользовались гаджетами родителей. Еще в 12% семей пришлось делить гаджет для обучения между детьми.

Подавляющее большинство респондентов из всех Федеральных округов отметило, что нормальный учебный год на дистанционке невозможен и все соскучились по живому общению.

В пользу офлайн-формата обучения в ПФО высказались 78% респондентов, в Москве и Московской области – 75%, больше всего сторонников привычного обучения - в ЦФО (88%), меньший процент был выявлен в СФО – 73% сторонников "живого" формата обучения. В целом же 79% респондентов считают, что 1 сентября учебный год в России надо начинать в обычном режиме, потому что без живого общения учеба невозможна. 9% думают также, но потому, что, по их мнению, пик пандемии в стране уже пройден.

Только 3% согласны, что лучше и дальше продолжать учиться удаленно, потому что так удобнее и эффективнее. И лишь 7% назвали ситуацию с коронавирусом настолько опасной, что она препятствует возвращению школьников и студентов в классы и учебные аудитории.

Большинство родителей критично настроено по отношению к общему онлайн-образованию. 53% опрошенных видят в нем одни минусы и никаких плюсов. Наиболее распространена такая точка зрения в Северо-Кавказском (70%) и Дальневосточном (65%) федеральных округах. При этом в Московском регионе не видят плюсов в образовании на удаленке лишь 40% респондентов, в Сибирском - 43%, в Северо-Западном — 45%.

Главным плюсом дистанционного обучения россияне считают гибкий график. Так считают 29% опрошенных родителей (40% жителей Центрального федерального округа, 37% уральцев, 36% москвичей и жителей Подмосковья). Среди основных плюсов онлайн-образования также назывались: возможность проконтролировать процесс обучения ребенка (25% опрошенных россиян, 35% жителей Сибири, 30% москвичей и жителей Подмосковья), а также экономия денег и времени (24% опрошенных россиян, по 33% уральцев и жителей Московского региона).

Доступность знаний и получение информации из Интернета плюсом дистанционного обучения считают лишь по 10% респондентов. Только 5% полагают, что в современном мире цифровые навыки важнее социальных и что дома учебный материал усваивается лучше.

Основным минусом онлайн-образования 52% опрошенных считают ухудшение качества обучения (в Уральском федеральном округе - 59%, в Приволжском и Сибирском - по 56%). Среди главных недостатков удаленного обучения, по мнению опрошенных родителей, также отсутствие личного контакта с педагогом (48%). Наиболее популярна такая оценка в Сибирском (57%), Уральском (56%) и Южном (55%) федеральных кругах. При этом в Москве и Московской области лишь 43% считают это минусом, а в Дальневосточном федеральном округе - 30%. Отсутствие живого общения назвали главным минусом онлайн-образования 41% опрошенных, отсутствие контроля со стороны преподавателя- 21%. Только 1% родителей не видит в онлайн-обучении никаких минусов, причем на Северном Кавказе и Урале таких людей вообще не оказалось.

Исходя из таких оценок, логично, что 53% опрошенных родителей несовершеннолетних детей считают, что онлайн-образование не заменит обычного и его можно использовать только в безвыходных ситуациях, таких, как пандемии коронавируса. Особенно много сторонников этой точки зрения в Дальневосточном (76%) и Северо-Кавказском (73%) федеральных округах. 19% респондентов видят онлайн-образование добровольным дополнением к очному (в том числе 31% жителей Северо-Западного округа и 26%- Уральского).

Только 6% опрошенных считают, что онлайн может полностью заменить традиционное образование, потому что от прогресса не уйти и вирус тут ни при чем. Больше всего сторонников радикального перехода образования в онлайн в Московском регионе, Южном (по 9%) федеральных округах, а также в Приволжском и Сибирском (по 8%). Меньше всего на Дальнем Востоке, всего 2%.

16% родителей считают онлайн-образование недопустимым ни при каких обстоятельствах. Больше всего его абсолютных противников такой формы обучения оказалось на Урале (23%), меньше всего - на Северном Кавказе и Дальнем Востоке (по 12%).

Банк "Открытие" проводил опрос 3-10 августа по репрезентативной выборке среди 1000 россиян – родителей с детьми до 18 лет в городах с населением более 100 тысяч человек".