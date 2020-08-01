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Общество

Реки Гниличку и Борзовку очистят первыми по госпрограмме "Охрана окружающей среды"

11 августа 2020 13:45  [94] Общество

Фото: пресс-служба правительства области

Реки Гниличка и Борзовка, расположенные в Нижнем Новгороде, станут первоочередными объектами, которые расчистят по государственной программы "Охрана окружающей среды Нижегородской области".

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, информацию о реках озвучил глава области Глеб Никитин, когда проверял ход работ по расчистке Ковалихинского оврага рядом с улицей Родниковой в Нижнем Новгороде.

Именно расчистка и укрепление русла реки Ковы и должны стать одними из основных мероприятий на территории Ковалихинского оврага.

"У проблемы малых рек очень долгая история, отчасти связанная с тем, что забота о таких объектах входит в федеральные полномочия. Но это не значит, что на сложившуюся ситуацию нужно закрывать глаза", - сказал Глеб Никитин.

Он добавил, что сейчас региональное правительство работает над тем, что бы забота о малых реках стала частью национального проекта "Экология" и регионам выделялось федеральное софинансирование.

"Это в полной мере соответствует целям и задачам национального проекта, которые обозначил президент России Владимир Путин. Кроме того, появляются новые возможности создать в городах комфортную среду для жизни. Пока же нужно использовать свои ресурсы для того, чтобы изменять ситуацию к лучшему", - пояснил Глеб Никитин.

И.п.главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, в свою очередь, рассказал, что осенью планируется выбрать подрядчика для очистки и укрепления русла Ковы. На эти цели предполагается выделить около 9 млн рублей. Проведение работ улучшит и работу ливневой канализации в центральной части города. Сейчас русло Ковы в период сильных ливней постоянно забивается, в результате происходит подтопление ряда улиц.

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