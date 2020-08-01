Особенности пусконаладочных работ

Шеф-монтаж и пусконаладочные работы являются целым комплексом мероприятий с испытательным оборудованием. Процесс включает в себя настройку, проверку оборудования, его тестирование и установку для того, чтобы проверить все режимы, параметры, которые изначально были заданы проектом. При выполнении работ этого типа специалисты всегда должны придерживаться установленных правил и стандартов, а также специальных приложений. Человек, не обладающий образованием и навыками, не может браться за монтаж или настройку. Поэтому обращаться за таким видом работ необходимо только к профессионалам, подробности об услугах которых можно узнать на сайте http://tpmarket.ru/shef-montaj-i-pusko-naladochnye-raboty.

Общие сведения про пусконаладочные работы

Есть разные объемы и уровни сложности работ. Все зависит от того, какое испытательное оборудование будет использоваться, где именно. На параметры влияют такие характеристики, как удельный вес, испытания генераторов, распределительного, испытательного, электротехнического оборудования. Несмотря на то, что есть разные виды аппаратов, в большинстве случаев используются абсолютно одинаковые технологии монтажа и настройки.

Каждый квалифицированный специалист должен уметь:

измерять величины;

испытывать изоляцию и контактные соединения;

проверять временные характеристики;

настраивать цепи;

испытывать аппараты.

Это лишь малый перечень того, с чем придется справляться. Пусконаладочные работы довольно объемные. Все они основаны на определенных технических требованиях, которые обязательно предъявляются к испытательному оборудованию. В принципе, все подобные мероприятия можно разделить на такие группы:

мониторинг материалов по проекту;

проверка и тестирование техники до того, как она попадет в монтажную зону;

проверка монтажных работ техники;

испытания установленного оборудования;

комплексная проверка и пусковые тестирования;

включение оборудования в эксплуатацию;

оформление всей необходимой технической документации.

Важно обратить внимание на то, что у пусконаладочного оборудования обязательно должна быть общая современная измерительная аппаратура, а также специальная, которая позволит проводить более подробный анализ, а не только проверять вес, нагрузку и мощность.

Немного о рабочей деятельности

Лучше всего проводить пусконаладочные работы в специальных цехах или лабораториях. Выполнять процедуры могут только техники и инженеры. Обычно монтажом и использованием занимается бригада, состоящая из двух или трех специалистов. Обязательно есть работники и мастер, который все возглавляет и управляет характером работ. Есть наладочные работы разного типа. По этой причине в идеале ими заниматься должны тоже разные специалисты. Обычно в лабораториях проходят проверки, тестирование и иногда ремонт испытательного оборудования. Часто используются специфические испытания и измерения. Любой пусконаладочный участок обязательно должен быть оснащен измерительными приборами, оборудованием, специальным инвентарем, а также защитными средствами, индивидуальными инструментами. К примеру, используются миллисекундомеры, электросекундомеры, лабораторные измерительные трансформаторы, электронные осциллографы и прочее. Все это требуется для комфортной работы со специализированной техникой. Главное – следить за состоянием техники, чтобы все критерии соответствовали указанным нормативным документам, и потом не пришлось платить штрафы после проверок. Для получения качественных услуг обращайтесь к опытным специалистам.