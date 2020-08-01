НБД-Банк увеличил объемы льготного кредитования МСП Бизнес

Фото: пресс-служба НБД-Банка

НБД-Банк является участником программы льготного кредитования субъектов МСП, реализуемой совместно с Министерством экономического развития РФ в соответствии с Постановлением Правительства РФ №1764. Программа предполагает предоставление льготных кредитов субъектам МСП в отдельных отраслях, пояснили в пресс-службе банка. В рамках программы кредиты предоставляются на инвестиционные цели, на пополнение оборотных средств и на рефинансирование.

Программа льготного кредитования субъектов МСП в соответствии с постановлением Правительства РФ №1764 является одной из ключевых программ поддержки МСП, в которой участвует НБД-Банк уже второй год.

"Возможности этой программы, наряду с собственными программами банка, предлагаются в качестве антикризисных мер для предприятий микро, малого и среднего бизнеса, что особенно важно в современных реалиях. Учитывая эффективность работы НБД-Банка с МСП по этой программе, Министерство экономического развития РФ увеличило банку объем лимита кредитования на 500 млн рублей для кредитования МСП по ставке не превышающей 8,5%. В 2020 году в рамках этой программы НБД-Банк уже заключил 135 договоров с МСБ на сумму 1,5 млрд рублей. НБД-Банк планирует профинансировать проекты МСБ на общую сумму 2,7 млрд рублей", – сказал начальник управления корпоративных финансов и клиентов ПАО "НБД-Банк" Евгений Максаков.