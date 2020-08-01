Дорогу частично перекроют около нижегородского театра оперы Общество

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Движение транспорта будет временно прекращено в районе нижегородского театра оперы и балета им.Пушкина. Об этом сообщили в профильном департаменте администрации Нижнего Новгорода.

В связи с ремонтом теплосетей с 20:00 12 августа до 10:00 17 августа дорога будет перекрыта на участке напротив дома №104 и №59 по улице Белинского.

В департаменте отметили, что в этот период будет прекращено движение троллейбусов маршрута ТЛ-13.

Троллейбус ТЛ-9 будет двигаться от площади Минина по улице Варварской, площади Свободы, улице Горького, площади Горького, улице Большой Покровской, площади Лядова, проспекту Гагарина, улицам Бекетова, Ванеева, Рокоссовского, Ивлиева, Васюнина, Ванеева, Бекетова, проспекту Гагарина, площади Лядова, улице Большой Покровской, площади Горького, улице Горького, площади Свободы, улице Варварской, площади Минина.

Движение троллейбуса ТЛ-17 будет осуществляться от площади Минина и Пожарского по улице Варварской, площади Свободы, улице Горького, площади Горького, улице Большой Покровской, площади Лядова, проспекту Гагарина, улицам Бекетова, Ванеева, Васюнина, Ивлиева, Рокосовского, Ванеева, Бекетова, проспекту Гагарина, площади Лядова, улице Большой Покровской, площади Горького, улице Горького, площади Свободы, улице Варварской, площади Минина и Пожарского.

Кроме того, изменится ряд автобусных маршрутов. В департаменте добавили, что в указанное время на автобусных маршрутах А-20, А-61, Т-92, Т-70, Т-91 будет введен остановочный пункт "Улица Ошарская".

Напомним, движение транспорта перекрыто в районе пр.Гагарина весь август.

Также движение транспорта перекрыто по ул.Чукотской до 23 августа.

Ограничен проезд и по улицам Семашко и Грузинской в июле-сентябре.

Добавим, что участки дороги неподалеку от ул. Семашко, по ул. Нестерова, перекрыты в июле-августе.

Участок по ул. Студеной перекрыт до 20 августа (ранее сообщалось, что до 15 августа).

Напомним также, ул.М.Покровская в Нижнем Новгороде частично перекрыта до середины октября.

Дороги вдоль ул.Головнина в Нижнем Новгороде (Советский район) частично перекрыты в июле-сентябре.