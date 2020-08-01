Первый за 12 лет объект образования построят в Арзамасе к концу 2020 года Общество

Фото: пресс-служба правительства области

Первый за 12 лет объект образования построят в Арзамасе Нижегородской области к концу 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Как пояснил глава области Глеб Никитин, возводимый присторой к школе №7 будет рассчитан на 200 мест.

"Одна из основных задач национального проекта "Образование", который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина, - ликвидация второй смены в школах. Такая проблема сохраняет актуальность в крупных городах региона. Арзамас – важный образовательный центр Нижегородской области. Надеюсь, что реализации данного проекта позволит юным жителям города добиваться еще больших успехов", - сказал Глеб Никитин.

Глава Арзамаса Александр Щелоков 11 августа проинспектировал ход работ по возведению нового пристроя.

"Степень готовности объекта высокая. Рассчитываем, что в конце 2020 года дети сядут за парты в новом корпусе. Хотя раньше планировалось ввести пристрой в эксплуатацию в 2021 году. Также согласовали с региональным министерством образования выделение финансирования на поставку дополнительного оборудования на сумму более 13 млн рублей. Правительство Нижегородской области предпринимает все возможные меры для решения проблемы нехватки площадей образовательных организаций. Надеемся, что этому вопросу будет уделяться много внимания и в следующем году", - отметил Александр Щелоков.

Трехэтажный корпус школы №7 рассчитан на 200 человек. На площади более 5,2 тысячи кв. м расположатся спортивный зал, пищеблок и библиотека, классы для начального звена.

На строительство нового корпуса из федерального, областного и местного бюджетов выделено более 220 млн рублей.

По словам главы города, с 2008 года это первое строительство здания образовательной организации в Арзамасе. 12 лет назад был введен в эксплуатацию новый корпус школы №1 им.М.Горького.

"Очень важно, что правительство Нижегородской области интенсивно занимается модернизацией системы образования в части строительства и расширения площадей, капитального ремонта. Рассчитываем, что темпы реализации этих проектов сохранятся на высоком уровне", - добавил Александр Щелоков.

В пресс-службе добавили, что в рамках нацпроекта "Образование" в текущем году в регионе появятся еще две новые школы - в с.Варнавино на 500 мест и на пр. Гагарина в Нижнем Новгороде на 675 мест.

Как уточнили в министерстве образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, всего в 2020 году в регионе планируется ввод в эксплуатацию пяти объектов образовательных учреждений на 3 175 мест.

Школа в микрорайоне "Цветы" Нижнего Новгорода на 1500 мест уже введена в строй, в настоящее время оформляется лицензия на образовательную деятельность. В рамках государственной программы "Создание новых мест в общеобразовательных организациях Нижегородской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения", кроме пристроя к Арзамасской школе, ведется строительство школы в с.Хмелевицы на 300 мест.

В 2020 году на строительство школ в регионе выделено 2 231,3 млн рублей, в том числе 471 млн – из федерального бюджета, 1 486,7 млн – из областного и 273,6 млн рублей – из местных.