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Политика

"Мы прорабатываем вопрос установки световых опор в Канавинском районе",- Артем Баранов

12 августа 2020 09:10  [31] Политика

Фото: Законодательное собрание Нижегородской области

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Артем Баранов 10 августа 2020 года встретился с жителями поселка Березовский Канавинского района. В мероприятии также приняли участие представители МП "Инженерные сети". Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В ходе встречи основной темой обсуждения стал вопрос установки дополнительных осветительных опор на территории поселка. Местные жители рассказали депутату, что в районе улицы Юрьевецкая полностью отсутствует освещение. Из-за этого люди боятся ходить по данной улице в темное время суток. По итогам встречи была разработана дорожная карта установки световых опор.

"Мы уделяем большое внимание вопросам инфраструктуры. Конечно, главная и основная задача - сделать жизнь людей комфортной и безопасной. Сегодня жители обратились ко мне с жалобой на освещение. Думаю, что не надо объяснять, что уличные фонари- это в первую очередь безопасность. Поэтому вопрос был сразу взят в работу. Благодаря содействию руководства "Инженерных сетей" мы выяснили, что техническая возможность для установки освещения на данной территории существует. Сейчас мы прорабатываем вопрос установки световых опор", - отметил Артем Баранов.

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