"ТНС энерго НН" информирует об изменениях в законодательстве Общество

ПАО "ТНС энерго НН" информирует клиентов о вступивших в силу 1 июля 2020 года изменениях в постановление Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов", которое регламентирует предоставление коммунальных услуг. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Изменения законодательства будут учитываться при формировании квитанций за потребленную электроэнергию, начиная с квитанции за июль 2020 года.

Об оплате электроэнергии на содержание общего имущества

Согласно законодательству, для многоквартирных домов (МКД), которые оборудованы общедомовыми приборами учета электроэнергии, собственниками помещений МКД выбрано непосредственное управление МКД, а также если способ управления не выбран либо способ управления не реализован, объем коммунального ресурса на содержание общего имущества (СОИ, ранее – ОДН) теперь распределяется между собственниками помещений в МКД в полном объеме, а не в пределах норматива, как это было ранее.

О повышающем коэффициенте

Согласно поправкам в законодательство, отменяется повышающий коэффициент 1,5 к нормативу, если электросчетчик отсутствует или вышел из строя до 01.07.2020 г.

Повышающий коэффициент будет применяться только в случае двукратного недопуска потребителем представителей гарантирующего поставщика или сетевой организации для установки индивидуальных приборов учета электроэнергии, ввода их в эксплуатацию, проверки состояния установленных и введенных в эксплуатацию приборов учета, а также для проведения работ по обслуживанию счетчика и подключения к интеллектуальной системе учета электрической энергии. В этом случае плата за электроэнергию рассчитывается исходя из нормативов потребления с применением повышающего коэффициента 1,5, начиная с расчетного периода, когда был составлен повторный акт об отказе в допуске к прибору учета.

О расчетах при вышедшем из стоя приборе учета

С 1 июля потребителям, у которых электросчетчик вышел из строя, начисления будут производиться исходя из среднемесячного потребления. Ранее расчет за электроэнергию три месяца производился по среднемесячному потреблению, с четвертого месяца – по нормативу потребления.