Житель Кулебак нашел 150 тысяч рублей Происшествия

Житель Кулебак нашел 150 тысяч рублей. Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области, в результате дело дошло до суда.

Судом установлено, что 36-летний мужчина ехал в автобусе, следующем по маршруту Навашино – Кулебаки. Обнаружив на полу барсетку с деньгами, он взял 150 тысяч рублей.

В процессе судебного разбирательства ущерб возмещен в полном объеме.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, назначил мужчине наказание - 1 год 9 месяцев лишения свободы в колонии строго режима по ч.2 ст.158 УК РФ (кража). Под стражу он был взят в зале суда. Приговор не вступил в законную силу.

В прокуратуре отметили, что мужчина ранее судим за кражу и освободился из колонии в сентябре прошлого года.