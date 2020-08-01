Что такое майнинг: как добывается криптовалюта

Майнинг криптовалюты представляет собой процесс, связанный с возможностью получения новых монет по определенному математическому алгоритму. На компьютере происходит процесс генерации уникального блока данных, посредством которого выполняется процедура подтверждения транзакций, имеющих отношение к платежам. При этом сама цепь, в которую будут включены все транзакции, называется блокчейном.
Рассматривая майнинг криптовалюты, можно сказать, что это действие, связанное с решением достаточно сложных математических задач, правильный ответ на которые способствует появлению новой информации целыми блоками. Это предоставляет возможность реализации такого процесса, как добыча определенного количества криптовалюты, которое будет регистрироваться в блокчейне. Помимо этого, происходит обработка операций с теми монетами, которые уже были созданы до этого момента. Они также добавляются в общую цепочку формирующихся блоков информации. Последние транзакции на этапе майнинга проходят процесс проверки на подлинность, после чего происходит их компиляция в блоки. Участнику, которому удалось самому первому справиться с этой задачей, полагается вознаграждение. Какие криптовалюты существуют можно узнать здесь.
Первый раз этот способ использовался для такой цифровой валюты, как биткоин, ныне же по подобной технологии происходит процесс добычи и прочих криптовалют. При этом систематически возрастают сложности, возникающие на этапе вычислений. Это в свою очередь требует увеличения мощностей, которые задействованы в вычислениях. Когда биткоин только появился, выполнять майнинг можно было посредством использования обычного центрального процессора. Но за счет систематического усложнения сети даже топовых процессоров стало недостаточно для выполнения подобных операций.
Для добычи цифровых активов могут использоваться такие методы:
При этом у каждого из вышеперечисленных методов майнинга имеются неоспоримые достоинства и недостатки.
Сюда относится вложение денег в аренду или же приобретение оборудования, с помощью которого будет происходить процедура добычи криптовалюты. Особенность этого способа заключается в том, что с физической точки зрения все арендованное оборудование не будет находиться рядом с пользователем. Подсоединением, настройкой и обслуживанием будет заниматься непосредственно созданный для этого процесса сервис. К преимуществам облачного майнинга стоит отнести такие:
Среди недостатков стоит обратить внимание на риски, связанные с мошенничеством, хакерскими атаками, а также с достаточно высоким процентом комиссии, которая берется за добычу криптовалюты.
Сущность соло-майнинга заключается в том, что все действия, связанные с решением криптографических задач, происходят в полном одиночестве. При этом стоит обратить внимание, что в 2020 году реализовать этот метод добычи криптовалюты достаточно сложно, так как требуется значительная мощность сети. Поэтому большим спросом пользуется облачная добыча криптовалюты в пуле. Но не стоит забывать о том, что у соло-майнинга имеются и достоинства, среди которых выделяют:
К недостаткам относят необходимость использования мощного оборудования, параметры которого с каждым годом должны наращиваться. Также отсутствует четкая регламентация, касающаяся обмена биткоинов и лайткоинов.
Практически 99% майнеров осуществляют процесс добычи криптовалюты методом майнинга в пуле. Это связано с тем, что для добычи в одиночку необходимо иметь максимально мощное оборудование, что практически нереально. Пул представляет собой специальный сервер, который между всеми участниками, подсоединенными к нему, распределяет различные вычислительные задания. Как только поиск правильного решения завершен, все полученные средства делятся между участниками в установленной предварительно доле или же в зависимости от того, какие усилия были приложены.
В процессе выбора пула каждый участник должен обращать внимание на следующие важные детали:
Занимаясь майнингом криптовалюты, не стоит забывать о плюсах и недостатках процесса. Многие эксперты уверены в том, что криптовалюта является денежной единицей будущего, но некоторые отрицательно относятся к процедуре ее добычи. Это связано с тем, что монеты нельзя считать стабильными. Но за счет кратковременных увеличений стоимости майнинг криптовалюты пользуется спросом.* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.
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