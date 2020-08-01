Что такое майнинг: как добывается криптовалюта

Майнинг криптовалюты представляет собой процесс, связанный с возможностью получения новых монет по определенному математическому алгоритму. На компьютере происходит процесс генерации уникального блока данных, посредством которого выполняется процедура подтверждения транзакций, имеющих отношение к платежам. При этом сама цепь, в которую будут включены все транзакции, называется блокчейном.

Что собой представляет майнинг криптовалюты

Рассматривая майнинг криптовалюты, можно сказать, что это действие, связанное с решением достаточно сложных математических задач, правильный ответ на которые способствует появлению новой информации целыми блоками. Это предоставляет возможность реализации такого процесса, как добыча определенного количества криптовалюты, которое будет регистрироваться в блокчейне. Помимо этого, происходит обработка операций с теми монетами, которые уже были созданы до этого момента. Они также добавляются в общую цепочку формирующихся блоков информации. Последние транзакции на этапе майнинга проходят процесс проверки на подлинность, после чего происходит их компиляция в блоки. Участнику, которому удалось самому первому справиться с этой задачей, полагается вознаграждение. Какие криптовалюты существуют можно узнать здесь.

Первый раз этот способ использовался для такой цифровой валюты, как биткоин, ныне же по подобной технологии происходит процесс добычи и прочих криптовалют. При этом систематически возрастают сложности, возникающие на этапе вычислений. Это в свою очередь требует увеличения мощностей, которые задействованы в вычислениях. Когда биткоин только появился, выполнять майнинг можно было посредством использования обычного центрального процессора. Но за счет систематического усложнения сети даже топовых процессоров стало недостаточно для выполнения подобных операций.

Майнинг криптовалюты: эффективные способы

Для добычи цифровых активов могут использоваться такие методы:

облачный майнинг — у крупных сервисов-пулов арендуется хешрейт (оборудование), в личном кабинете облачного сервиса происходит пополнение баланса, а вывод реализуется на электронный кошелек;

соло-майнинг (одиночная добыча) — для решения сложных криптографических задач необходимо использовать мощность только личного технического устройства;

добыча в пулах — объединение пользователей в небольшие группы, которые осуществляют этот процесс совместно посредством подключения облачных мощностей и оборудования в единую систему. В зависимости от того, какой была доля каждого участника, происходит процесс раздела заработанной криптовалюты.

При этом у каждого из вышеперечисленных методов майнинга имеются неоспоримые достоинства и недостатки.

Облачный майнинг

Сюда относится вложение денег в аренду или же приобретение оборудования, с помощью которого будет происходить процедура добычи криптовалюты. Особенность этого способа заключается в том, что с физической точки зрения все арендованное оборудование не будет находиться рядом с пользователем. Подсоединением, настройкой и обслуживанием будет заниматься непосредственно созданный для этого процесса сервис. К преимуществам облачного майнинга стоит отнести такие:

за счет дистанционной процедуры предоставляется возможность использования желаемого количества ферм, так как здесь нет ограничений;

это идеальный вариант для тех пользователей, которые не подкованы с технической стороны или же не имеют возможности постоянно находиться в том помещении, где размещена ферма;

показатели мощности намного выше по сравнению с домашними устройствами;

возможность добычи не только биткоина, но и прочих видов криптовалютных единиц.

Среди недостатков стоит обратить внимание на риски, связанные с мошенничеством, хакерскими атаками, а также с достаточно высоким процентом комиссии, которая берется за добычу криптовалюты.

Соло-майнинг

Сущность соло-майнинга заключается в том, что все действия, связанные с решением криптографических задач, происходят в полном одиночестве. При этом стоит обратить внимание, что в 2020 году реализовать этот метод добычи криптовалюты достаточно сложно, так как требуется значительная мощность сети. Поэтому большим спросом пользуется облачная добыча криптовалюты в пуле. Но не стоит забывать о том, что у соло-майнинга имеются и достоинства, среди которых выделяют:

отсутствие личного вмешательства, так как программа будет делать все необходимое самостоятельно;

величина добычи будет определяться непосредственно мощностью используемого оборудования;

безопасность для персонального компьютера, так как все майнинговые программы проходят проверку;

возможность получения выплат любым из желаемых способов.

К недостаткам относят необходимость использования мощного оборудования, параметры которого с каждым годом должны наращиваться. Также отсутствует четкая регламентация, касающаяся обмена биткоинов и лайткоинов.

Майнинг в пуле

Практически 99% майнеров осуществляют процесс добычи криптовалюты методом майнинга в пуле. Это связано с тем, что для добычи в одиночку необходимо иметь максимально мощное оборудование, что практически нереально. Пул представляет собой специальный сервер, который между всеми участниками, подсоединенными к нему, распределяет различные вычислительные задания. Как только поиск правильного решения завершен, все полученные средства делятся между участниками в установленной предварительно доле или же в зависимости от того, какие усилия были приложены.

В процессе выбора пула каждый участник должен обращать внимание на следующие важные детали:

характеристики видеокарты — чем лучше ее показатели, тем выше будет возможный заработок;

порядок, по которому реализуется распределение прибыли — есть такие пулы, которые делят заработок пропорционально затраченным силам, но существуют и те, которые осуществляют деление поровну;

возраст сервера — на молодых заработать много не получится, так как участников здесь немного;

в какой валюте происходит вывод денег и каков комиссионный процент.

Занимаясь майнингом криптовалюты, не стоит забывать о плюсах и недостатках процесса. Многие эксперты уверены в том, что криптовалюта является денежной единицей будущего, но некоторые отрицательно относятся к процедуре ее добычи. Это связано с тем, что монеты нельзя считать стабильными. Но за счет кратковременных увеличений стоимости майнинг криптовалюты пользуется спросом.

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