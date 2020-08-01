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Политика

"За свою историю город столкнулся со многими вызовами, но нижегородцы всегда справлялись с ними", - Глеб Никитин

15 августа 2020 09:15  [1] Политика

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем города.

"Этот день рождения Нижнего Новгорода предшествует его большому юбилею. Позади почти 8 веков удивительной истории и развития города. Множество поколений строили Нижний Новгород, любили его, создавали здесь семьи, находили вдохновение, изобретали, мечтали, верили…

За свою историю город столкнулся со многими вызовами, но нижегородцы всегда справлялись с ними. Так было и в этом году. Как много выдержки и душевности проявили жители города и области в период пандемии! Работали, помогали окружающим, понимая важность момента… Медики, волонтеры, сотрудники экстренных служб и представители многих других профессий оставались на своем посту и показали себя достойными наследниками героев прошлых эпох. Эта духовная преемственность не менее важна для понимания города, чем древние стены Кремля или простор Стрелки.

Уверен, что вместе мы сможем достойно подготовиться к 800-летию Нижнего Новгорода - сделать город лучше и удобнее, добрее и красочнее. Неважно, о чем идет речь, - о спальном районе или об историческом центре: каждая часть Нижнего достойна заботы и внимания.

Желаю всем нижегородцам здоровья и благополучия. Пусть всем, кто любит свой город, он отвечает взаимностью! С праздником!" – отмечается в поздравлении.

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