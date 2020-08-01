лукойл
Последние новости рубрики Экономика
12 августа 2020 16:45  [24] Владимир Фомин: "Финансовую подушку безопасности создать легко"
12 августа 2020 16:25  [72] Федерация безвозмездно выделит Нижегородской области почти 10 млрд рублей
12 августа 2020 14:42  [106] Нижегородская область снижает дефицит бюджета
12 августа 2020 11:12  [156] Чистая прибыль группы "Открытие" по итогам первого полугодия 2020 года по МСФО составила 14,8 млрд рублей
11 августа 2020 15:27  [258] "Технопарк H2O" планируется создать в Дзержинске", - Евгений Люлин
11 августа 2020 13:49  [253] Нижегородская область лидирует в июльском рейтинге инвестактивности регионов
08 августа 2020 11:21  [282] Мониторинг численности безработных граждан проводится в Нижегородской области
08 августа 2020 09:35  [290] Средняя цена на лук в Нижегородской области снизилась более чем на 6%
07 августа 2020 17:15  [355] Продажи LCV "ГАЗ" снизились на 25% в январе-июле 2020 года
07 августа 2020 16:26  [407] Сормовский парк хотят развивать по договору концессии
Экономика

Федерация безвозмездно выделит Нижегородской области почти 10 млрд рублей

12 августа 2020 16:25  [72] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес в Законодательное собрание региона проект поправок в бюджет на 2020 год.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства области, поправки предполагают увеличение суммы безвозмездных поступлений из федерального бюджета на 9,798 млрд рублей.

Из этих денег 3,5 млрд рублей выделены региону в качестве дотации для возмещения потерь по доходам. Еще 2,8 млрд рублей – на стимулирующие выплаты медработникам, которые лечат больных с коронавирусной инфекцией, 182,9 млн рублей – на стимулирующие выплаты сотрудникам учреждений стационарного соцобслуживания.

Почти 1 млрд рублей (962,9 млн рублей) планируется направить на выплату пособий по безработице, 11,2 млн рублей – на государственную поддержку производства масличных культур.

Как подчеркнул Глеб Никитин, изменения в бюджет носят сбалансированный характер.

"Регион получит очень крупную поддержку из федерального бюджета – более 9 млрд рублей. Причем, 3,5 млрд рублей - это дотация именно на сбалансированность бюджета. Очень важно, что средства поступают и на такие цели, как дополнительные выплаты медицинским работникам, поддержка безработных граждан. Считаю, что цифры отражают наше эффективное сотрудничество с правительством страны. Мы видим, что поддержке и развитию регионов уделяется очень серьезное внимание", - сказал глава региона.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph