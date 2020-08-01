Федерация безвозмездно выделит Нижегородской области почти 10 млрд рублей Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес в Законодательное собрание региона проект поправок в бюджет на 2020 год.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства области, поправки предполагают увеличение суммы безвозмездных поступлений из федерального бюджета на 9,798 млрд рублей.

Из этих денег 3,5 млрд рублей выделены региону в качестве дотации для возмещения потерь по доходам. Еще 2,8 млрд рублей – на стимулирующие выплаты медработникам, которые лечат больных с коронавирусной инфекцией, 182,9 млн рублей – на стимулирующие выплаты сотрудникам учреждений стационарного соцобслуживания.

Почти 1 млрд рублей (962,9 млн рублей) планируется направить на выплату пособий по безработице, 11,2 млн рублей – на государственную поддержку производства масличных культур.

Как подчеркнул Глеб Никитин, изменения в бюджет носят сбалансированный характер.

"Регион получит очень крупную поддержку из федерального бюджета – более 9 млрд рублей. Причем, 3,5 млрд рублей - это дотация именно на сбалансированность бюджета. Очень важно, что средства поступают и на такие цели, как дополнительные выплаты медицинским работникам, поддержка безработных граждан. Считаю, что цифры отражают наше эффективное сотрудничество с правительством страны. Мы видим, что поддержке и развитию регионов уделяется очень серьезное внимание", - сказал глава региона.