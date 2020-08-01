Почти 120 площадок будет организовано для "Диктанта Победы" в Нижегородской области Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Нижегородское региональное отделение партии "Единая Россия" начало подготовку к проведению всероссийской патриотической акции "Диктант Победы". Об этом сообщили в пресс-службе партии.

"В этом году акция будет масштабной – почти 120 площадок по всему региону. Это даст возможность как можно большему числу людей принять участие, проверить свои знания о Великой Отечественной войне. Вопросы для Диктанта составлялись профессионалами и, уверен, будут интересными. Особенно важно, что часть заданий будет включать региональную составляющую. Нижний Новгород впервые встретит акцию в статусе "Города трудовой доблести", а главное, конечно же, это 75-ая годовщина Великой Победы. И мы ожидаем, что Диктант привлечет внимание людей разного возраста, разных профессий, объединяя нас ради одной цели – сохранения исторической памяти", - отметил депутат Госдумы РФ, региональный координатор партийного проекта "Историческая память" Вадим Булавинов.

"Диктант Победы" в этом году пройдет 3 сентября. Его включили в перечень основных мероприятий, приуроченных к Году памяти и славы. Масштабы акции по сравнению с прошлым годом увеличатся в разы. Организаторы планируют открыть не менее 7 500 площадок для проведения Диктанта. Они появятся в каждом населенном пункте России, где живут больше пяти тысяч человек. Также места проведения акции будут организованы в символичном для юбилейного года числе стран — в 75 зарубежных государствах.

Региональные отделения "Единой России" заявили 7876 площадок для проведения "Диктанта Победы", сообщил заместитель секретаря Генсовета партии, федеральный координатор партпроекта "Историческая память" Александр Хинштейн. Он подчеркнул, что список не окончательный, и заявки продолжают поступать.

Кроме того, в этом году к акции присоединился ряд силовых ведомств, который организует собственные места проведения "Диктанта Победы". В частности, более 350 площадок в училищах, воинских частях и гарнизонах — в том числе, за пределами России — сформировало Минобороны. Порядка двухсот площадок организует Росгвардия — даже на Кавказе, где бойцы проходят специальную высокогорную тренировку. 38 площадок подготовит МВД — в собственных учебных заведениях.

Сейчас на сайте "Диктанта Победы" опубликован второй тест на знание событий Великой Отечественной войны. Всего на проверочные вопросы двух тестов ответили почти 100 тысяч человек.

"Тесты содержат по девять вопросов о знаковых событиях и личностях, предопределивших исход Великой Отечественной войны. В них есть и задания на знание известных фильмов, песен военных лет, художественных произведений о войне. Всего на них ответили уже почти 100 тысячи человек. Мы не сомневаемся, что те, кто выполнят все задания, смогут написать "Диктант Победы" 3 сентября на "отлично", - отметил Александр Хинштейн.

Напомним, зарегистрироваться для участия в акции можно на официальном сайте проекта диктантпобеды.рф и в специальном приложении, которое доступно на цифровых площадках. Здесь же можно будет получить электронный диплом участника "Диктанта Победы". По согласованию с Минпросвещения высокие результаты будут засчитывать при поступлении в вузы.