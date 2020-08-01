лукойл
Последние новости рубрики Общество
12 августа 2020 18:21  [11] Глеб Никитин рассказал о ситуации на рынке труда в Нижегородской области
12 августа 2020 17:49  [62] Федерация выделила 330 млн рублей для ликвидации Шуваловской свалки
12 августа 2020 17:32  [83] Долгострой на ул. Мельникова в Нижнем Новгороде введут в эксплуатацию до конца месяца
12 августа 2020 17:10  [69] Почти пять тысяч жителей Нижегородской области приняли участие в социально значимых работах
12 августа 2020 16:36  [85] Почти 120 площадок будет организовано для "Диктанта Победы" в Нижегородской области
12 августа 2020 16:28  [91] "Решение о выделении 5 млрд на школьные автобусы – реальная поддержка автопрома", - Глеб Никитин
12 августа 2020 15:59  [231] "Стриж" пройдёт через новый остановочный пункт ГЖД в Нижнем Новгороде
12 августа 2020 15:36  [256] Грозовые ливни и сильный северный ветер надвигаются на Нижний Новгород
12 августа 2020 15:26  [403] Коронавирус за прошедшие сутки подтвердился еще у 49 жителей Нижнего Новгорода
12 августа 2020 11:56  [802] Стало известно новое число заразившихся коронавирусом нижегородцев
Общество

Почти пять тысяч жителей Нижегородской области приняли участие в социально значимых работах

12 августа 2020 17:10  [69] Общество

Почти пять тысяч жителей Нижегородской области приняли участие в социально значимых работах по состоянию на 11 августа 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Согласно информации, наиболее активно этой мерой поддержки пользуются жители Дзержинска, Павловского, Семеновского, Балахнинского и Дивеевского районов.

На участие в социально значимых работах заявилось более тысячи организаций, в том числе 586 индивидуальных предпринимателей, 392 юридических лица и 113 самозанятых граждан (общая численность - 7 124 человека).

Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, регион одним из первых в стране внедрил прямые меры поддержки бизнеса.

"В марте-апреле мы столкнулись с серьезнейшим вызовом. Было понятно, что компании, еще вчера уверенно стоявшие на ногах, могут не пережить этот период. Очень много обращений поступало от людей, которые начинали чувствовать свою невостребованность. В результате была выработана мера поддержки, предусматривающая и прямые выплаты, и обеспечение занятости", - отметил губернатор Нижегородской области.

"Выполнение социально значимых работ позволяет человеку понять, что его труд важен для родного города и региона. Это сплачивает коллективы, помогает сделать мир вокруг немного лучше. Мне хочется поблагодарить всех, кто принимает участие в такой деятельности", - добавил Глеб Никитин.

Большинство участников социально значимых работ (60,3%) выбрали благоустройство, очистку и озеленение территории, зон отдыха и туризма. Кроме того, желающие трудились операторами call-центров (18,42%), занимались оцифровкой архивов (10,8%), участвовали в дезинфекции общественного транспорта, приводили в порядок воинские захоронения, мемориалы (10,48%).

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph