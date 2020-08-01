Глеб Никитин рассказал о ситуации на рынке труда в Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о существующей ситуации на рынке труда в регионе.

По его словам, в регионе с середины июня замедлился рост регистрируемой безработицы. То есть, если в мае каждую неделю в области становилось на 4,5 тысяч безработных больше, что сейчас численность безработных увеличивается за неделю лишь на 1 тысячу человек.

"В целом можно сказать, что рынок труда постепенно начал выходить из трудной ситуации, вызванной пандемией коронавируса. Несмотря на продолжающийся общий рост численности безработных, динамика постановки их на учет идет на убыль, а доля снятых с учета безработных пропорционально растет", - сказал Глеб Никитин.

Он пояснил, что большинство уволенных и вставших на учет безработных в период пандемии граждан являлось сотрудниками наиболее пострадавших отраслей: сервиса и торговли, бизнес-администрирования, транспорта.

В наименьшей степени пандемия отразилась на занятости в сфере IT, сельском хозяйстве, здравоохранении.

Из всех безработных, вставших на учет в период пандемии, уволенных в связи с ликвидацией организации или сокращением штата всего лишь 3,4%. Среди официально зарегистрированных безработных 35% - это длительно (более года) не работавшие граждане либо не работавшие ранее.

На сегодняшний день общее число предполагаемых к увольнению сотрудников составляет 734 человека. Год назад к увольнению было заявлено вдвое больше - 1680 человек.