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Общество

Почти 16 тысяч нижегородских педагогов получат выплаты за классное руководство

12 августа 2020 19:28  [63] Общество

Почти 16 тысяч нижегородских педагогов получат выплаты за классное руководство. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

На выплаты педагогам из федерального бюджета выделяется 416,5 млн рублей.

"Решение о введении доплаты за классное руководство принял президент России Владимир Путин. Еще в январе в послании Федеральному Собранию была отмечена важность такой работы. Прошедшие месяцы вместили в себя колоссальное количество событий, но это никак не отразилось на выполнении поручения президента", - рассказал губернатор.

"В сентябре школьникам и педагогам предстоит вернуться к учебному процессу в очном формате с условием соблюдения всех новых требований безопасности. Уверен, что дополнительные выплаты станут стимулом для классных руководителей еще более ответственно подойти к новым вызовам", - добавил Глеб Никитин.

Он пояснил, что средства на выплаты педагогам будут в сентябре направлены в муниципалитеты.

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