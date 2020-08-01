Почти 16 тысяч нижегородских педагогов получат выплаты за классное руководство Общество

Почти 16 тысяч нижегородских педагогов получат выплаты за классное руководство. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

На выплаты педагогам из федерального бюджета выделяется 416,5 млн рублей.

"Решение о введении доплаты за классное руководство принял президент России Владимир Путин. Еще в январе в послании Федеральному Собранию была отмечена важность такой работы. Прошедшие месяцы вместили в себя колоссальное количество событий, но это никак не отразилось на выполнении поручения президента", - рассказал губернатор.

"В сентябре школьникам и педагогам предстоит вернуться к учебному процессу в очном формате с условием соблюдения всех новых требований безопасности. Уверен, что дополнительные выплаты станут стимулом для классных руководителей еще более ответственно подойти к новым вызовам", - добавил Глеб Никитин.

Он пояснил, что средства на выплаты педагогам будут в сентябре направлены в муниципалитеты.