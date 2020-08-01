Нижегородская область возобновляет межрегиональные спортивные соревнования Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 12 августа внес изменения в указ о режиме повышенной готовности.

В соответствии с изменениями в регионе разрешается проводить без соответствующего решения областного координационного штаба по борьбе с распространением коронавируса спортивные соревнования на открытом воздухе с числом зрителей (болельщиков) до 70 человек или в помещениях - без зрителей (болельщиков).

"В правительство региона поступает много обращений о проведении спортивных мероприятий. Как только нам удалось достичь компромисса с Роспотребнадзором, было принято это решение. Уже достаточно давно разрешены тренировки для спортсменов, теперь у них будет возможность состязаться друг с другом. При этом в Нижегородской области могут возобновиться межрегиональные спортивные соревнования. Вместе с тем, вводятся и дополнительные требования безопасности на таких мероприятиях", - рассказал Глеб Никитин.

Участникам спортивных соревнований, по указу губернатора, необходимо иметь справки об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, отобранным не ранее чем за два календарных дня до самого мероприятия.

Организация переезда (перелета) членов гостевых команд (участников) в Нижегородскую область также возможна только при наличии у спортсменов справок об отрицательном результате исследования на коронавирус методом ПЦР, отобранного не ранее чем за два календарных дня до даты переезда или перелета. Награждение победителей и призеров мероприятия будет проводиться бесконтактным способом.