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Бизнес

Искусство в DOOH: SCG предлагает выбрать дизайнерский проект для новой конструкции вместе с ними

13 августа 2020 09:14  [48] Бизнес

Фото: SCG

DOOH оператор SCG подвел промежуточные итоги конкурса молодых дизайнеров — студентов Нижегородского архитектурно-строительного университета. Они подготовили различные визуальные решения для первой в России рекламной конструкции формата digital flipside. Об этом сообщили в SCG.

В компании напомнили, что название для новых DOOH-поверхностей стало авторским, и оно означает "переворот представления о наружной рекламе". Подобные "рекламные арт-объекты" пока встречаются только за рубежом, их отличительная особенность — акцент на оформлении. Оно не только делает рекламные конструкции эстетичными, но и является дополнительным аттрактором для целевой аудитории — то есть, становится одним из инструментов продаж.

Выбрать лучший проект SCG предложили коллегам, партнерам и всем, кто желает стать частью реализации этого проекта. Для этого на портале vc.ru было запущено голосование, первый этап которого завершился 10 августа. В голосовании приняло участие более 800 человек.

Руководитель отдела по работе с ключевыми клиентами и маркетингу Виктория Маркова рассказала, что из шести команд, которые принимали участие в конкурсе, максимальный балл получили сразу две — по 285 голосов получили проекты Алины Лаптевой и братьев Дениса и Алексея Макаровых.

"Мы приняли решение дать ребятам шанс побороться в финале — проекты обеих команд действительно достойны", — прокомментировали в SCG итоги голосования. Поскольку все участники конкурса представили более одной работы, оценивать теперь будут каждый проект в отдельности.

Всего от двух команд представлено девять работ: Алина Лаптева предложила использовать в качестве опор рекламной конструкции пластичные круглые формы, которые в одном случае могут быть изготовлены из металла и натурального камня, во втором — из акрилового камня или мраморного оникса. Братья Макаровы представили сразу семь вариантов исполнения проекта — для оформления разных фасадов они использовали пластичные формы, параметрическое проектирование, элементы, создающие иллюзию динамики, сетки и "лоскуты" из композитных панелей разной текстуры. В SCG сообщили, что окончательные итоги конкурса подведут в эту пятницу, 14 августа в 14:00.

Голосование проходит на портале VC.RU по ссылке.

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