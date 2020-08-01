Дом культуры отремонтировали в Воротынском районе Политика

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Дом культуры отремонтировали в Воротынском районе, в селе Белавка, в рамках проекта "Культура малой Родины" партии "Единая Россия". Региональный координатор партпроекта Сергей Горин, представители районной и сельской администраций и общественные контролеры оценили качество и объем проведенных работ, сообщили в НРО партии.

Как рассказала методист Белавского дома культуры Любовь Альберг, прежний клуб обветшал, разрушился, и в 1998-ом году было решено переселить учреждение культуры в кирпичное здание бывшего магазина. С тех пор обустраивали и делали ремонт всегда своими силами.

В этом году дом культуры стал участником проекта партии "Культура малой Родины". На ремонтные работы было выделено почти 1,4 млн рублей. В СДК полностью отремонтировали тамбур, входную группу, оборудовали пандус, обновили полы и стены, установили пластиковые окна, новые межкомнатные двери, заменили входные двери на металлические противопожарные, также обустроили гардеробную, отремонтировали санузел.

В селе проживает почти 600 человек, все праздники и важные события проходят в Доме культуры. Также здесь организованы творческие коллективы – хоровой и детский танцевальный, кружки по рукоделию, группа здоровья для людей старшего возраста, занятия по настольному теннису и др. Частыми гостями здесь бывают коллективы из соседних сел, приезжают на праздники даже из Чувашии. Проводится множество различных мероприятий совместно со школой и библиотекой.

Как отметил региональный координатор партпроекта "Культура малой Родины" Сергей Горин, дом культуры на селе это - культурный центр, главное и порой единственное место для проведения мероприятий, праздников, здесь проходит практически вся общественная жизнь.

"Сегодня мы увидели, что с большой любовью жители села, строители и администрация отнеслись к этому объекту. Все сделано, чтобы в доме культуры было удобно и хорошо всем – и молодым, и пожилым. Все аккуратно, чисто и очень рачительно. Радует, что деньги, вложенные по инициативе партии, пошли с большой пользой", - сказал координатор проекта.

Всего в этом году в Нижегородской области в проекте "Единой России" "Культура малой Родины" участвует почти 90 учреждений культуры в сельских поселениях, финансирование составило более 83,7 млн рублей. В 35 клубах и ДК проводится текущий ремонт, в остальные закупается оборудование.

"Многие из них уже не один десяток лет ждут ремонта и обновления материально-технической базы. Люди, где бы они ни жили, должны иметь возможность интересно, качественно и комфортно проводить свой досуг, получать новые знания и навыки, развивать свои творческие способности. Необходимость и актуальность проекта очевидна. Всего в регионе более 960 сельских клубов и домов культуры, почти за четыре года участие в партийном проекте уже приняли 412. Надеемся, что проект поможет еще многим сельским ДК и клубам", - подчеркнул Сергей Горин.

В течение августа – сентября в рамках партпроекта в регионе пройдет мониторинг всех объектов, попавших в проект в этом году. Региональный координатор, кураторы проекта в районах и общественные контролеры проверят качество и сроки исполнения ремонтных работ и поступления оборудования.