Первый православный детский сад откроется в Нижнем Новгороде Общество

Фото: с сайта Нижегородской митрополии

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Первый православный детский сад откроется в Приокском районе Нижнего Новгорода 14 августа. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородской митрополии.

Здание находится в мкр Щербинки-1 и было передано епархии еще в 2018 году. Детский сад получил имя в честь преподобных Кирилла и Марии Радонежских - родителей преподобного Сергия Радонежского.

Учреждение рассчитано на семь групп, то есть 175 человек. В том числе в детском саду будут созданы ясельные группы для детей от 1,5 до 3 лет.

Образовательная деятельность в нем будет проходить по ФГОС дошкольного образования и "с учетом стандартов православного компонента".

Завтра в 12:30 митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий проведет освящение здания.

Добавим, что это пятый православный детский сад в Нижегородской области. Первый – в Выксе – открылся в 2007 году. Затем были открыты православные детские сады в Арзамасе, Дзержинске и на Бору.

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