Депутат ЗС НО Андрей Вилков провел личный прием граждан в Красных Баках Политика

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Андрей Вилков 11 августа 2020 года посетил с рабочим визитом поселок Красные баки, где провел совещание с главой администрации района Николаем Смирновым и личный прием граждан. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

По различным вопросам к депутату обратилось 17 человек. В частности, возникла острая необходимость расчистки от тополей территории детского сада "Солнышко" в Красных Баках, придомовой территории по ул. Набережной поселка Ветлужский. Данные мероприятия будут проведены в максимально оперативные сроки, достигнуты соответствующие договоренности с профильным отделом администрации района.

Традиционно без внимания не остались люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации: погорельцы, многодетные семьи, инвалиды.

На приеме к депутату обратились жители поселка Лесной Курорт, которые хотели бы увековечить память проживавших на территории поселка участников Великой Отечественной войны. Достигнута договоренность об установке памятника в 2021 году к 9 мая.

Также на 2021 год по итогам приема граждан запланировано доукомплектование игровыми элементами детской площадки в поселке Ветлужский.

В ходе общения с жителями были даны устные консультации, по ряду вопросов необходимы обращения депутата в различные ведомства и учреждения.

"Самое дорогое, что у нас есть – это доверие наших жителей. Именно поэтому в рамках приемов люди приходят к нам за поддержкой, а наша задача – сделать максимально от нас зависящее, чтобы оправдать их ожидания", - отметил Андрей Вилков.

Депутат также отметил важность взаимодействия с представителями районной администрации в решении многих текущих проблем.