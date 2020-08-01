Всероссийское общество охраны природы намерено контролировать благоустройство парка "Швейцария" Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Всероссийское общество охраны природы (ВООП) намерено контролировать благоустройство парка "Швейцария" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Информацию о контроле над подрядчиком озвучила председатель Нижегородского областного отделения ВООП Татьяна Созонтьева в ходе встречи с и.п. главы Нижнего Новгорода Юрием Шалабаевым.

"Мы приняли решение взять под контроль все, что делается в парке "Швейцария". Мы давали ряд замечаний на этапе подготовки проекта, и он был доработан. Сейчас проверили, что происходит с краснокнижными растениями. Их огородили на момент производства работ. Также огорожены все деревья, которые растут рядом с перекладкой линий электропередач и других коммуникаций. Смотрели, как переезжают звери из зоопарка "Мишутка". Мы и дальше будем сопровождать каждое действие", - сказала Татьяна Созонтьева.

"Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поставил задачу и подрядчику, и администрации Нижнего Новгорода беречь зеленые насаждения в парке во время благоустройства. У всероссийского общества охраны природы огромный опыт работы в этой сфере. Я предложил коллегам подписать соглашение и осуществлять контроль за ходом благоустройства парка "Швейцария" со стороны общества. Предложение было поддержано, вместе будем двигаться к качественному результату", - сказал по итогам встречи Юрий Шалабаев.