Налоговые льготы предложено установить для резидентов ОЭЗ "Кулибин" Экономика

Фото: Кирилл Мартынов

Налоговые льготы предложено установить для резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) "Кулибин". Соответствующий законопроект внесен в Законодательное собрание Нижегородской области, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Проект закона предполагает дополнительное освобождение резидентов от уплаты транспортного налога и пониженные ставки по налогу на прибыль.



Особенности особой зоны

В качестве площадки в Дзержинске была выбрана территория промышленного предприятия АО "ДПО "Пластик".



Общая площадь территории - более 72 га. Площадка имеет всю необходимую инфраструктуру, резерв энергетических мощностей, а также потенциал для увеличения территории особой экономической зоны еще на 400 гектаров.

Резиденты ОЭЗ могут воспользоваться налоговыми преференциями. В соответствии с федеральным законодательством они освобождаются от уплаты налога на имущество организаций сроком на 10 лет и земельного налога на 5 лет. Они также уплачивают налог на прибыль организаций в федеральный бюджет по ставке 2% в первые 5 лет.

Допльготы

Региональным законопроектом предлагается освободить резидентов от уплаты транспортного налога на 10 лет, а также установить ставки по налогу на прибыль организаций в региональный бюджет в размере 0% с первого по пятый год работы ОЭЗ "Кулибин", 3% – с 6-го по 10-й год, 12,5 % – с 11-го по 49-й год.

"Налоговые льготы и готовая инфраструктура – основные бонусы, мотивирующие инвесторов выбирать территорию особой экономической зоны для локализации своих проектов. Сейчас есть договоренности с тремя потенциальными инвесторами на сумму более 6 млрд рублей и довольно длинный "лист ожидания". После всех необходимых юридических процедур будем заключать соглашения о сотрудничестве", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Функционирование ОЭЗ в Нижегородской области будет способствовать реализации задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным в рамках национальных проектов. В первую очередь это касается производства импортозамещающих и экспортно-ориентированных товаров, повышения производительности труда. Заявка на создание ОЭЗ была подготовлена Корпорацией развития региона, которая выступает ее управляющей компанией.

Напомним, что для создания комфортных условий работы инвесторов по поручению Глеба Никитина в Нижегородской области созданы Корпорация развития, ОЭЗ в Дзержинске, ТОСЭРы в Володарске и Решетихе, сформирован институт инвестиционных уполномоченных.