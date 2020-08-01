Дом Мичурина отреставрируют к 800-летию Нижнего Новгорода Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Дом Мичурина отреставрируют к 800-летию Нижнего Новгорода. Об этом сообщается в официальной группе правительства Нижегородской области в соцсети ВКонтакте.

Здание находится по адресу ул. Рождественская, 49. На его реставрацию в 2021 году выделено 9,9 млн рублей.

Ранее сообщалось, что почти 70 ОКН планируется отремонтировать к 800-летию Нижнего Новгорода.

СПРАВКА:

Памятник архитектуры построен в стиле ранней эклектики по проекту архитектора Льва Фостикова. Он был возведен купцом Василием Мичуриным в 1848 году. В середине 19 века в здании размещалась гостиница, контора транспорта и дилижансов.

В 1987 году глухой торец дома был украшен монументальным панно "Связь времен - прошлое и настоящее нижегородцев". Работа выпонена к 70-летию Великой Октябрьской революции. Панно представляет собой триптих в технике цветных цементов, автор нижегородский художник-монументалист Владимир Арискин.