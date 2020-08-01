Более 100 предприятий внедряют бережливые технологии в Нижегородской области Бизнес

Фото: Кирилл Мартынов

Более 100 предприятий внедряют бережливые технологии в Нижегородской области в рамках национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости". Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Мы идем с большим опережением графика. Видим большой интерес предприятий, что вполне оправдано. Для участников нацпроекта разработаны специальные меры поддержки на федеральном уровне. Это как нефинансовая поддержка, например, бесплатное обучение по системе МВА и стажировки за границей, так и финансовые инструменты: в частности, льготный заем Фонда развития промышленности в размере от 50 до 300 млн рублей под 1% или программа сопровождения Российского экспортного центра по выводу компаний на внешние рынки. Кроме того, в Нижегородской области разработана дополнительная мера поддержки: мы компенсируем до 5 млн рублей затрат на покупку оборудования предприятиям-участникам нацпроекта", - сказал Глеб Никитин.

По словам губернатора, до конца года регион должен был вовлечь в нацпроект 78 предприятий. Но уже на сегодняшний день этот показатель перевыполнен на 40%.

Как отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов, многие предприятия, участвующие в нацпроекте, уже достигли серьезных результатов благодаря внедрению бережливых технологий. Речь идет об увеличении выпуска продукции.

По словам старшего руководителя проектов Федерального центра компетенций в сфере производительности труда (ФЦК) Алексея Голубева, по результатам 2019 года и I полугодия 2020-го Нижегородская область - один из лидеров в стране по выполнению показателей национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости". А Региональный центр компетенций признан лучшим на федеральном уровне по результатам работы за 2019 год.

Напомним, нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости" утвержден последним майским указом президента РФ Владимира Путина и призван обеспечить ежегодный темп роста производительности труда не ниже 5% в год к 2024-му.