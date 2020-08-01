лукойл
Последние новости рубрики Спорт
13 августа 2020 17:17  [66] Крытый каток будет построен в Ковернино к концу года
09 августа 2020 12:47  [304] Хоккейный клуб "Торпедо" проведет очередной сезон под эгидой 800-летия Нижнего Новгорода
07 августа 2020 12:15  [1467] ФК "НН" сыграет с ФК "Иртыш" на домашней арене 8 августа
03 августа 2020 14:19  [324] "Ростелеком" поддержал полумарафон "Беги, герой!" в Нижнем Новгороде
03 августа 2020 12:11  [456] Более 3 тысяч нижегородцев приняли участие в забеге "Беги, Герой!"
02 августа 2020 14:15  [376] Нижегородская теннисистка Элизабет Абрамян выиграла турнир "ТОП-12 России"
31 июля 2020 12:03  [1450] Старт нового сезона: ФК "НН" сыграет с Томском 1 августа
31 июля 2020 09:30  [1348] Нижегородские фигуристы и хоккеисты возобновили тренировки
30 июля 2020 14:36  [310] Следж-хоккей для взрослых планируется развивать в Нижегородской области
27 июля 2020 14:49  [646] Спортзал в районе ЖК "Маршал град" планируется передать в собственность Нижегородской области
Спорт

Крытый каток будет построен в Ковернино к концу года

13 августа 2020 17:17  [66] Спорт
Крытый каток будет построен в Ковернино к концу года

Крытый каток будет построен в Ковернино к концу года

Фото: НИА Нижний Новгород

Крытый каток с искусственным льдом будет построен к концу 2020 года в рабочем поселке Ковернино. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Строительство планируем завершить уже в конце 2020-го. В канун Нового года это событие станет настоящим подарком для спортсменов. Но здесь смогут проводить время и те, кто любит катание на коньках, – и взрослые, и дети. Создание такого ледового комплекса в удаленном районе области соответствует цели национального проекта "Демография", предполагающего увеличение числа людей, ведущих здоровый образ жизни", - сказал Глеб Никитин.

Здание ледового катка будет состоять из трех этажей. Общая площадь превысит 4,8 тысячи кв. м. Здесь появятся ледовое поле размером 60х30 метров с трибуной на 140 зрителей и дополнительные тренировочные ледовые площадки. Высота потолков - 6 метров. На первом этаже будут расположены раздевалки для спортсменов и тренеров, гардеробы.

Комплекс предназначен для проведения тренировок по хоккею и соревнований районного уровня. Одновременно там смогут заниматься 200 спортсменов.

Затраты на строительство ледового катка составят 306 млн рублей.

Напомним, в 2019 году в рамках указа президента РФ Владимира Путина по решению губернатора Глеба Никитина Нижегородская область начала работу по национальному проекту "Демография", в соответствии с которым реализуется проект "Спорт — норма жизни". Основная цель проекта - увеличить число жителей страны, занимающихся спортом.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Помогать легко
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph