Крытый каток будет построен в Ковернино к концу года Спорт

Крытый каток будет построен в Ковернино к концу года Фото: НИА Нижний Новгород

Крытый каток с искусственным льдом будет построен к концу 2020 года в рабочем поселке Ковернино. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Строительство планируем завершить уже в конце 2020-го. В канун Нового года это событие станет настоящим подарком для спортсменов. Но здесь смогут проводить время и те, кто любит катание на коньках, – и взрослые, и дети. Создание такого ледового комплекса в удаленном районе области соответствует цели национального проекта "Демография", предполагающего увеличение числа людей, ведущих здоровый образ жизни", - сказал Глеб Никитин.

Здание ледового катка будет состоять из трех этажей. Общая площадь превысит 4,8 тысячи кв. м. Здесь появятся ледовое поле размером 60х30 метров с трибуной на 140 зрителей и дополнительные тренировочные ледовые площадки. Высота потолков - 6 метров. На первом этаже будут расположены раздевалки для спортсменов и тренеров, гардеробы.

Комплекс предназначен для проведения тренировок по хоккею и соревнований районного уровня. Одновременно там смогут заниматься 200 спортсменов.

Затраты на строительство ледового катка составят 306 млн рублей.

Напомним, в 2019 году в рамках указа президента РФ Владимира Путина по решению губернатора Глеба Никитина Нижегородская область начала работу по национальному проекту "Демография", в соответствии с которым реализуется проект "Спорт — норма жизни". Основная цель проекта - увеличить число жителей страны, занимающихся спортом.