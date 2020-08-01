Похолодание вышло на пик. Когда нижегородцам ждать тепла? Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Нижегородская область попала в "мешок холода" - так между собой метеорологи называют наиболее интенсивные фазы похолоданий, когда температура опускается до минимальных значений.

Как сообщают синоптики компании, которая занимается внедрением новых технологий обработки метеорологической информации, сейчас в конце рабочей недели в Нижегородской области выходит на пик мощное арктическое вторжение, которое принесло сентябрьские показатели температуры и дожди.

Однако синоптики утверждают, что долго оставаться в мешке холода нижегородцам не придется. Ненастье будет вытесняться антициклоном: уже в субботу направление воздушных потоков сменится на западное, и начнут поступать атлантические воздушные массы, приносящие тепло. В последующие дни напор тепла усилится, и в Нижегородской области снова воцарится хоть и не аномально жаркое, но все же лето.