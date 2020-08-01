Кстовские тепловые сети переложат проблемный участок трубопровода сверх плана Общество

Кстовские тепловые сети Нижегородского филиала ПАО "Т Плюс" приступили к замене проблемного участка горячего водоснабжения по пр.Победы. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Работы проводятся сверх плана ремонтной программы КТС 2020 года.

"Полная реконструкция сетей отопления и ГВС по проспекту Победы в рамках концессии по управлению «Т Плюс» системой теплоснабжения города и района запланирована на 2025 год. Однако с учетом высокой повреждаемости на данном участке компания приняла решение отремонтировать его уже в этом году, чтобы обеспечить бесперебойное поступление горячей воды в дома кстовчан", – пояснил технический директор – главный инженер КТС Александр Тихонов.

Протяженность реконструируемого участка – 272 м в трассе. Одновременно с перекладкой трубопровода будет проведена замена 20 единиц запорной арматуры. Работы планируется завершить до конца августа, их стоимость составляет более 1 млн рублей.