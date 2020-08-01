Житель Чкаловского района грабил магазины в медицинской маске Происшествия

Фото: архив "НИА Нижний Новгород"

Житель Чкаловского района грабил магазины в медицинской маске. Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области, мужчину все равно нашли и задержали. Он обвиняется в совершении двух преступлений по ч.2 ст.162 УК РФ (разбой).

По версии следствия 24 апреля этого года в вечернее время 38-летний мужчина, надев медицинскую маску и медицинские перчатки, пришел в магазин "Бристоль Экспресс". Напал на продавца и угрожая ножом, потребовал отдать деньги из кассы магазина. Продавец, реально опасаясь за свою жизнь и здоровье, выдала из кассы магазина 6 400 рублей. После этого мужчина запер женщину в подсобном помещении и ушел.



Кроме того, 20 мая в вечернее время аналогичным способом он забрал деньги из кассы магазина "Бристоль" в сумме 20 600 рублей.

Медицинская маска не смогла обезличить преступника, его опознали. Уголовное дело прокуратура Чкаловского района направила в суд.