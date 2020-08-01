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Происшествия

Житель Чкаловского района грабил магазины в медицинской маске

14 августа 2020 11:13  [45] Происшествия

Фото: архив "НИА Нижний Новгород"

Житель Чкаловского района грабил магазины в медицинской маске. Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области, мужчину все равно нашли и задержали. Он обвиняется в совершении двух преступлений по ч.2 ст.162 УК РФ (разбой).

По версии следствия 24 апреля этого года в вечернее время 38-летний мужчина, надев медицинскую маску и медицинские перчатки, пришел в магазин "Бристоль Экспресс". Напал на продавца и угрожая ножом, потребовал отдать деньги из кассы магазина. Продавец, реально опасаясь за свою жизнь и здоровье, выдала из кассы магазина 6 400 рублей. После этого мужчина запер женщину в подсобном помещении и ушел.

Кроме того, 20 мая в вечернее время аналогичным способом он забрал деньги из кассы магазина "Бристоль" в сумме 20 600 рублей.

Медицинская маска не смогла обезличить преступника, его опознали. Уголовное дело прокуратура Чкаловского района направила в суд.

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